Lionel Messi habló con la prensa tras pasar el periodo de aislamiento sin hacer declaraciones. En un reportaje concedido a los diarios catalanes Sport y Mundo Deportivo, el rosarino se refirió a varios temas, entre ellos la posible incorporación de Lautaro Martínez y lo que dijo antes del aislamiento cuando apuntó con contundencia que jugando como lo estaba haciendo, Barcelona tenía muy pocas chances de ganar la Liga de Campeones de Europa.

Sobre su compatriota y compañero en la selección argentina, Messi no ahorró elogios: "Es un punta muy completo: es fuerte, regatea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota...Habrá que ver qué pasa finalmente con él y con otros nombres que suenan”, dijo.

"La Pulga", que desde el lunes pasado empezó a entrenar en pequeños grupos con su compañeros, manifestó que teniendo en cuenta el irregular rendimiento del equipo durante la temporada, es posible que la cuarentena haya beneficiado al equipo.

"Pues quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos", especuló.

Precisamente sobre sus declaraciones en las que reconoció que sosteniendo el discreto nivel que tenía hasta la paralización del fútbol, el equipo no tenía un buen futuro en la Liga de Campeones, algo distinto a la visión del entrenador, Enrique Setién, Messi aclaró: Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir. Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando".