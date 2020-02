El capitán azulgrana en su contrato, vigente hasta 2021, hay una cláusula según la cual puede abandonar el club si lo desea marchándose a cualquier equipo sin que haya una cantidad por el traspaso a cambio.

Leo realizó un par de respuestas sobre su vida en Barcelona, donde se siente más que contento con su esposa, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

El día después que el propio Messi y los otros tres capitanes del plantel profesional -Sergio Busquets, Piqué y Sergi Roberto- se reunieron con Josep Maria Bartomeu, el presidente del club, para hablar sobre lo ocurrido, el número 10 del conjunto blaugrana dio una entrevista exclusiva con Mundo Deportivo, que adelantó parte de la nota que saldrá este jueves en su periódico y en el sitio web.

“Me agarró un poco de sorpresa la verdad porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todo lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado”, dijo Leo en diálogo con el medio español.

Al ser consultado si le convenció la explicación del caso que le dio el titular del Barcelona lo convención, Messi respondió: "La verdad que yo lo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro”.