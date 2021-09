El astro argentino Lionel Messi jugará este domingo su primer partido como local con el París Saint Germain, en un estadio Parque de los Príncipes desbordante de expectativa, que será escenario del choque con Olympique Lyon por la sexta fecha de la Ligue 1 de Francia.



Messi ya sintió el fervor de los hinchas parisinos cuando fue presentado en la previa de la victoria sobre Racing Estrasburgo (4-2), el pasado 14 de agosto, pero hoy podrá hacerlo dentro del campo en lo que será su tercera presentación con la camiseta del PSG.



El encuentro en el estadio de la capital francesa comenzará a las 15:45 de Argentina y se verá en vivo por el canal ESPN y la plataforma Star+



De momento, los minutos sumados en su nuevo club fueron todos fuera de casa: 24 en la victoria sobre Brest (4-2) y partido completo el pasado miércoles ante Brujas de Bélgica por la Liga de Campeones de Europa.



Ese compromiso internacional, primero como titular para el argentino, no resultó lo esperado por el mundo del fútbol: PSG apenas pudo empatar 1-1 y por momentos fue superado en el campo por su rival.



El trío de ensueño que compone el rosarino con el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé mostró escaso entendimiento en Bélgica, lo que provocó una mueca de decepción en los fanáticos ansiosos por verlos brillar.



Mbappé, máximo goleador de la Ligue 1 con 5 tantos, posiblemente no sea de la partida hoy ya que abandonó el campo en Brujas al comienzo del segundo tiempo por una lesión en un pie y el DT argentino Mauricio Pocchettino condicionó su presencia a la evolución de su cuadro.



En caso de no jugar ante Lyon, su reemplazante sería argentino: Mauro Icardi, como sucedió el miércoles, o Ángel Di María, que no jugó por cursar una suspensión en la Champions.



A la espera del primer gol de Messi, PSG marcha con firmeza en la liga francesa que lidera con puntaje ideal (15) y ventaja de cuatro sobre el escolta Angers, jugadas cinco fechas.



Lyon, aspirante al título, se ubica a 7 puntos y llega de vencer en su estreno internacional de esta temporada: 2-0 frente a Glasgow Rangers por la Europa League.



Programa de la 6ta. fecha





Viernes: Racing Estrasburgo 3-Metz 0.



Sábado: Lens 1 -Lille 0 y Saint Etienne 1 -Burdeos 2.



Domingo: Niza-Mónaco (8:00); Angers-Nantes, Clemont-Brest, Reims-Lorient y Troyes-Montpellier (10:00); Olympique Marsella-Rennes (12:00); París Saint Germain-Olympique Lyon (15:45).



Posiciones: PSG 15 puntos; Lens 12; Angers 11; Niza y Marsella 10; Clemont, Lyon y Lorient 8; Montpellier y Racing Estrasburgo 7; Reims 6; Rennes, Lille y Burdeos 5; Troyes, Nantes y Mónaco 4; Brest, Metz y Saint Etienne 3.