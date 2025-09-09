Messi puede romper otro récord y sin pisar la cancha ante Ecuador

El astro Lionel Messi podría alcanzar este martes una nueva marca en su carrera aunque no juegue esta noche frente a Ecuador.

El capitán de la Selección Argentina lidera las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con ocho goles, tras su doblete ante Venezuela en la goleada 3-0 del jueves pasado.

De lograrlo, sería la primera vez que Messi termina como máximo goleador de una edición de Eliminatorias. Solo un gol de Luis Díaz de la selección colombiana o un doblete de Miguel Terceros de Bolivia, impediría que esto suceda. Colombia visita a Venezuela y Bolivia recibirá a Brasil este martes.

Los goles en esta edición

1 – 0 a Ecuador en la fecha 1

2 – 0 a Perú en la fecha 4

6 – 0 a Bolivia en la fecha 10 (triplete)

3 – 0 a Venezuela en la fecha 17 (doblete)

Messi ya suma seis participaciones en Eliminatorias: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora rumbo a 2026.

Su intento más cercano de ser goleador había sido en 2014, con 10 goles, solo uno detrás de Luis Suárez.