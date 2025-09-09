Messi puede romper otro récord y sin pisar la cancha ante Ecuador
El capitán de la Selección puede quedarse con otro gran logro en las Eliminatorias.
El astro Lionel Messi podría alcanzar este martes una nueva marca en su carrera aunque no juegue esta noche frente a Ecuador.
El capitán de la Selección Argentina lidera las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con ocho goles, tras su doblete ante Venezuela en la goleada 3-0 del jueves pasado.
De lograrlo, sería la primera vez que Messi termina como máximo goleador de una edición de Eliminatorias. Solo un gol de Luis Díaz de la selección colombiana o un doblete de Miguel Terceros de Bolivia, impediría que esto suceda. Colombia visita a Venezuela y Bolivia recibirá a Brasil este martes.
Los goles en esta edición
- 1 – 0 a Ecuador en la fecha 1
- 2 – 0 a Perú en la fecha 4
- 6 – 0 a Bolivia en la fecha 10 (triplete)
- 3 – 0 a Venezuela en la fecha 17 (doblete)
Messi ya suma seis participaciones en Eliminatorias: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora rumbo a 2026.
Su intento más cercano de ser goleador había sido en 2014, con 10 goles, solo uno detrás de Luis Suárez.