Messi se suma a la Selección Argentina para el amistoso ante Puerto Rico

Buenas noticias para la Selección Argentina y para Scaloni. Este domingo se conoció que Lionel Messi ya está bajos las órdenes del DT en Miami.

El capitán se reincorporó este domingo al plantel nacional tras cumplir con el partido en Inter Miami, donde brilló y metió un doblete ante el Atlanta United por la MLS.

El “10” no había estado en el triunfo 1-0 frente Venezuela en el Hard Rock Stadium, partido que miró desde el palco junto a su familia.

Pero ahora, con la agenda despejada, el rosarino volverá a vestir la camiseta albiceleste en el amistoso de este martes frente a Puerto Rico, que se disputará en el Chase Stadium, la casa de las “Garzas” en Florida.

En principio, todo indicaría que Scaloni pondría como titular al campeón del mundo y bicampeón de América, que llega con ritmo y en plena forma. El partido que estaba establecido para el lunes, finalmente se jugará este martes a las 21 (hora argentina).

La Selección buscará cerrar la gira por Estados Unidos con otra victoria y seguir afilando el equipo para lo que queda del año. Después del cruce con Puerto Rico, la “Albiceleste” volverá a jugar en noviembre: primero ante Angola en Luanda, y luego frente a un rival aún por definir.