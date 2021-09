Las dudas respecto de la presencia del capitán Lionel Messi en la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas de octubre empezaron a despejarse este domingo, cuando el rosarino volvió a entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros en París Saint Germain, luego de perderse los últimos dos encuentros por la Ligue 1 de Francia por una contusión ósea en la rodilla izquierda.



Todo lo contrario ocurre con su "natural reemplazante", Paulo Dybala, ya que sufrió un desgarro en el posterior del muslo izquierdo luego de anotar un golazo, el primero de la victoria como local de la Juventus sobre Sampdoria por 3 a 2, en el partido correspondiente a la sexta fecha de la Serie A, de Italia.



Dybala logró la apertura del marcador a los 10 minutos del primer tiempo y se retiró lesionado poco después, a los 20, entre lágrimas, ya imaginando la gravedad de la dolencia y lo que se perderá en el corto plazo, algo que confirmó el propio entrenador del equipo turinés, Massimiliano Allegri, al anticipar que no podrá contar con el cordobés "como mínimo en los dos próximos partidos" que juegue el equipo albinegro.



Ya se había quedado fuera de esta convocatoria el volante Exequiel Palacios tras anotar su primer gol en el Bayer Leverkusen alemán la semana pasada, ya que una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho lo marginará de los campos de juego por espacio de un mes.



Y el que también se lesionó simultáneamente con el ex River fue el tucumano Joaquín Correa en la liga italiana, y aunque en principio de minimizaron las consecuencias de un fuerte golpe recibido en la zona de la cadera en el encuentro con goleada 6 a 1 de Inter sobre Bologna, finalmente esta región del cuerpo suele provocar consecuencias que no pueden solventarse en límites exactos de tiempo.



Por eso el entrenador de Inter, Simone Inzaghi, decidió no convocarlo para el partido de este fin de semana ante Atalanta (empataron ayer 2 a 2 con un golazo de Lautaro Martínez), y las posibilidades de convocatoria del ex Estudiantes de La Plata se redujeron ostensiblemente.



Los posibles convocados:

De esta manera, con Sergio Agüero y el arquero Agustín Marchesín recuperándose de sendas lesiones y dos Lucas, Alario y Ocampos restablecidos, lo mismo que Mauro Icardi, que ya estaba para volver en septiembre y se luxó el hombro izquierdo, disponibles (estos tres relevarían a Palacios, Dybala y Joaquín Correa), la lista de citados por Scaloni que se daría a conocer en el mediodía del lunes, sería la siguiente:



Arqueros: Franco Armani (River), Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Juan Musso (Atalanta).



Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina Lucero (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Fiorentina), Lisandro Martínez (Ajax), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Juan Foyth (Villarreal).



Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (Paris Saint Germain), Giovani Lo Celso (Tottenham), Guido Rodríguez (Betis), Emiliano Buendía (Aston Villa), Nicolás Domínguez (Bologna) y Alejandro Gómez (Sevilla).



Delanteros: Lionel Messi (Paris Saint Germain), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético Madrid), Ángel Di María (Paris Saint Germain), Lucas Ocampos (Sevilla), Julián Álvarez (River) y Mauro Icardi (París Saint Germain).



Argentina enfrentará el jueves 7 de octubre a Paraguay, en Asunción, por la undécima fecha de Eliminatorias Sudamericanas, para luego recibir a Uruguay, por la quinta pendiente, el domingo 10, y hacer lo propio con Perú, por la duodécima, el jueves 14, estos dos últimos en cancha de River.



Posteriormente y para cerrar el año, el jueves 11 de noviembre volverá a enfrentarse con Uruguay, pero en Montevideo, por la decimotercera jornada, y a la siguiente, el martes 16, recibirá a Brasil, en el Estadio del Bicentenario, de San Juan, por la decimocuarta.

Télam