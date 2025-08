En medio de la tormenta de cuestionamientos y rumores de su salida, Miguel Ángel Russo brindó una conferencia de prensa para ponerle paños fríos al agitado presente xeneize, marcado por la falta de resultados.

“Estamos bien, trabajando mucho, hablando mucho”, dijo Russo, intentando llevar calma a los hinchas.

El foco estuvo puesto en el compromiso inmediato: el choque ante Racing, donde Boca necesita cambiar la cara y mostrar más juego. “Sabemos que para nosotros es importante ganar”.

Durante los últimos días, las versiones sobre su continuidad y su salud figuraron en todos los medios nacionales. Sin embargo, el entrenador buscó despejar las especulaciones: “No busquen cosas donde no hay, y donde no va a haber”.

Respecto al episodio con Miguel Merentiel, a quien reemplazó en el entretiempo del partido ante Huracán, Russo fue incisivo: “Acá se hace un mundo no sabiendo lo que es un plantel, no sabiendo cómo es el manejo mío, la forma mía. Tampoco hubo mucho para aclarar”.

Sobre su permanencia en el cargo, el DT no dejó dudas: “En ningún momento pienso en algo negativo. Pienso que esto es siempre Boca, tenés la obligación de ganar, hay que estar convencido de eso”. Y agregó: “Estamos trabajando para eso. A nivel grupal estoy muy contento”.

Ante la consulta sobre su estado de salud, prefirió no profundizar, aunque dejó en claro cómo vive el presente: “Estoy bien. No me gusta perder, me duele perder. Pero hay que levantar. No hay otra manera”.