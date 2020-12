El entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo, tiene dos dudas para jugar mañana contra Racing Club: una es la de Diego González o Nicolás Capaldo y la otra la de Franco Soldano o Edwin Cardona, para la revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.



En un partido signado como clave en el "mundo Boca", el campeón del fútbol argentino va a tener que levantar la derrota 1 a 0 de la semana pasada en el cilindro de Avellaneda.

Boca formaría con Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro Lopez, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Nicolas Capaldo o Diego González y Sebastian Villa; Edwin Cardona o Franco Soldano y Carlos Tevez

.En la cabeza del técnico siguen pasando varios nombres, pero su idea sería la de volver al esquema que le dio la Superliga en el ya "lejano" marzo de este año.



"Wanchope" Ábila que concentró el fin de semana, pero que no estuvo ni en el banco, ya está repuesto de su contractura en el aductor derecho, pero no está para jugar de entrada, su lugar ante Racing será en el banco de los relevos.



Por eso la apuesta de Russo para acompañar a Tevez es Franco Soldano, quien en el estadio Libertadores de América convirtió el primer gol después de diez meses sin marcar, pandemia mediante, más suspensión del fútbol.



La duda con Cardona es por lo que mostró el colombiano ante Independiente, hizo un golazo sobre la hora, pero el tema es por su posición en el campo. Donde mejor se siente es por la izquierda, pero es muy difícil que en este contexto Sebastian Villa salga para dejarle el lugar a su compatriota.



El otro sector de la cancha donde podría haber una variante es en la dupla de volantes centrales, ahí se puede ganar un lugar Diego González, de buen partido ante Independiente, y quien podría entrar por el juvenil Nicolás Capaldo.



Con el posible ingreso del "Pulpo" que se incorporó este semestre libre de Racing y que estuvo más de un año sin jugar debido a una lesión ligamentaria, podría tener el equilibrio perdido ante la salida de "Pol" Fernández y que Nicolás Capaldo, con otras características, un volante de ida y vuelta pero que por su juventud es todavía muy desordenado en su despliegue, no pudo conseguir.