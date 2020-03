En esta ocasión, el ex púgil de 53 años fue entrevistado por el portal británico “The Sportsman” y fue allí en donde reconoció que está esperando la muerte y que no le tiene miedo.

“Vivir podría ser más complicado que morir para mí”, detalló al mismo tiempo que afirmó que esa forma de pensar fue la que lo llevó a lo más alto del boxeo mundial.

“Nacemos sin saber, morimos sin saber de dónde venimos. Pero nuestra vida nos prepara para nuestra muerte. Todavía no sabemos nada al respecto, pero cuando llegamos a cierta edad, ya no tenemos miedo de morir, como era cuando éramos jóvenes”. Así dio inicio a la entrevista Mike Tyson.

"¿Esperas la muerte?“, se le preguntó. "Sí. No le tengo miedo. Vivir podría ser más complicado que morir para mí. Porque vivir requiere mucho coraje. Sin el coraje, no puedes manejar la vida. Vivir es un viaje; vivir es una lucha. Las personas lo tienen todo y todavía no pueden hacerlo, luchan”, reveló.