En un encuentro que promete alta tensión, Atlético Mineiro e Independiente del Valle tienen la responsabilidad de definir el destino de la primera plaza para la final.

La crucial definición que determinará cuál de los dos equipos se convierte en el primer finalista del certamen se lleva a cabo en la ciudad de Belo Horizonte. Es en esta sede donde ambos conjuntos buscarán asegurar su pase a la instancia decisiva del torneo.

El primer encuentro terminó igualado 1 a 1 y este es el resúmen

Probables alineaciones

Atlético Mineiro: Everson; Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan; Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino; Bernard y Rony. DT: Jorge Sampaoli.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Luis Felipe Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar; Darwin Guagua, Junior Sornoza, Patricio Mercado; Michael Hoyos y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.