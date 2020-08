El golfista Joel Sjöholm tuvo complicaciones durante un tramo del Hero Open, del circuito europeo, que se disputó en Birmingham, Inglaterra. Cuando estaba en el hoyo 17, tuvo que ir a buscar la pelota en un bote.

La pelota había quedado en un pequeño islote dentro de la laguna del circuito (conocido como la Isla de Henderson). Por eso, el sueco tomó una pequeña embarcación, fue hacia allí e intentó dar un nuevo golpe, también tuvo que retirar carteles de publicidad.

Erm... Not sure how to caption this so we'll just say what we see. Joel Sjöholm is currently in a boat to go and play his ball from an island 🚣‍♂️#HeroOpen #GolfForGood pic.twitter.com/PcS3vlhERr