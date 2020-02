El director deportivo del club catalán, Eric Abidal expresó que "muchos jugadores no estaban satisfechos" con el ex entrenador Valverde declaración que no le cayó bien a Messi.

Messi respondió a través de Instagram: “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y, además, somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien".

Antonella Roccusso hizo de esta forma público el apoyo a su esposo que hasta amagó con dejar el club al final de la temporada.