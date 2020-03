La pandemia del coronavirus covid-19 golpeó fuerte en el fútbol. La mayoría de las distintas ligas del planeta decidieron suspender sus actividades y algunos torneos fueron aplazados, como la Copa América o la Eurocopa. Ambos certámenes estaban estipulados para mediados de año, pero finalmente se llevarán adelante del 11 de junio al 11 de julio.

Ante este panorama, la FIFA, junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), lanzó un video para concientizar a la sociedad y ayudar a combatir el COVID-19. Los protagonistas son los entrenadores Arsene Wenger, Mauricio Pochettino, José Mourinho, Casey Stoney, Aliou Cissé y Jill Ellis, que piden a todo el mundo que siga “las cinco tácticas clave”.

LAS CINCO TÁCTICAS PARA COMBATIR EL COVID-19:

MANOS:

Aunque parezca algo simple, lo que recalca el entrenador argentino Mauricio Pochettino es muy importante. “Todo comienza con tus manos. Por favor, lávate las manos frecuentemente. Y si es posible, con una solución de alcohol”, expresó.

CODO:

“Por favor, cubre tu boca y nariz cuando toses o estornudas con el interior del codo. Si utilizas pañuelos de papel, deséchalos inmediatamente”, recalcó la entrenadora del Manchester United femenino, Casey Stoney.

CARA:

Respecto a la cara, Aliou Cissé, responsable de la selección de Senegal, le solicitó a la gente que “eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca. Así puedes evitar que el virus entre a tu cuerpo”.

DISTANCIA:

José Mourinho, ahora director técnico del Tottenham de la Premier League, hizo foco en la distancia que debe haber entre las personas para contrarrestar la propagación y contagio del COVID-19. “En las relaciones sociales, da un paso atrás. Mantén un mínimo de un metro de distancia con aquellos que tengan tos o estornuden”, comentó.

SENSACIONES:

“Si te encuentras mal, quédate en casa. En algunos paíse, se ha recomendado incluso el aislamiento de las personas sanas. Por favor, sigue las instrucciones de la autoridad sanitaria local”, aportó la entrenadora campeona del mundo en 2019 con Estados Unidos Jill Ellis.

Para cerrar, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó: “Sigue estas recomendaciones y apoya a la OMS en su esfuerzo por contener el coronavirus. Juntos vamos a ganar este difícil partido”.

Here are the 🖐 key tactics to tackle #COVID19 from some of the world's best managers:



🧼🤲 Wash your hands frequently

🤧 Cover your nose & mouth if you sneeze or cough

🙅‍♂️ Avoid touching your face

👨‍💼📏👩‍💼 Practise social distancing

🤒 If you feel unwell, stay home pic.twitter.com/scKCfId8hY