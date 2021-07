Javier Pastore no será tenido en cuenta por Mourinho y se debe buscar club. El entrenador pasó una lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta y pidió que no se presenten a la pretemporada.

Entre ellos está el cordobés Javier Pastore con dos años más de contrato con la Roma.

En sus redes sociales, el propio “Flaco” publicó un video donde se lo ve muy relajado, haciendo un asado y hasta con la bebida cordobesa por excelencia sobre una mesa.