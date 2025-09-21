Monzón vs. Bonavena: la pelea que el boxeo argentino nunca tuvo, ahora en versión nietos

El boxeo argentino tendrá una cita especial cuando se concrete el enfrentamiento entre Agustín Monzón y Franco Bonavena, nietos de dos de los nombres más grandes que dio el ring: Carlos Monzón y Oscar “Ringo” Bonavena. La pelea estelar de “Párense de Manos 3” se desarrollará el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, un escenario cargado de simbolismo para la memoria de Bonavena.

Promocionada como “la pelea que jamás se concretó”, la propuesta busca homenajear a aquellos combates que quedaron en la imaginación de los fanáticos. Monzón y Bonavena fueron contemporáneos —ambos nacieron en 1942—, pero nunca se enfrentaron en el ring debido a que competían en categorías distintas: uno en peso mediano y el otro en pesado.

La velada, organizada por el equipo de streaming y radio “Paren la Mano”, contará además con una decena de exhibiciones que involucran a figuras mediáticas y deportistas, aunque el plato fuerte será el cruce entre los herederos de los dos íconos del pugilismo argentino.

Agustín Monzón, de 22 años, actor y doble de riesgo, entrena boxeo regularmente y ya cuenta con experiencia escénica. Franco Bonavena, de 28 años, diseñador multimedia, suma antecedentes en combates de exhibición y forma parte del equipo de Mariano Plotinsky. Ambos asumieron el desafío de subir al ring para rendir tributo a sus abuelos y, al mismo tiempo, demostrar sus propias cualidades.

El evento será transmitido en vivo por streaming y busca captar la atención de nuevas audiencias, combinando deporte, espectáculo y nostalgia. La expectativa se centra en el choque de dos apellidos que remiten directamente a la época dorada del boxeo argentino.