Triunfo Épico de Canapino en Turismo Carretera San Nicolás

El Turismo Carretera (TC), una de las categorías más añejas y populares de Argentina, brindó una de las carreras más apasionantes del año en San Nicolás. En la segunda fecha de la Copa de Oro, Agustín Canapino, apodado "El Titán" y piloto de Arrecifes, se adueñó del triunfo en una jornada que estuvo marcada por la lluvia en la zona del autódromo.

Canapino, quien regresó al lugar donde es "más feliz" después de probar en la IndyCar, demostró que está imparable, ganando cuatro de las últimas cinco carreras de la temporada.

El clímax de la carrera se vivió en el espectacular duelo contra Matías Rossi, "El Misil" y viejo rival de Canapino antes de su aventura en Norteamérica. Rossi había sido el poleman y lideró hasta las instancias finales. Para superarlo, Canapino necesitó de una espectacular maniobra y "mucho coraje".

La acción definitoria ocurrió en la penúltima vuelta, cuando Canapino aceleró a fondo y pasó a Rossi. No fue una maniobra sencilla; los autos se tocaron a 250 kilómetros por hora y la acción estuvo cerca de terminar con ambos fuera de carrera. El Misil aguantó lo que pudo, pero finalmente fue el Titán quien se impuso en esa "lucha de fierros y corazones".

Reacciones y Emociones en Pista

Tras la bandera a cuadros, la emoción fue palpable. Rossi, que celebró su 300ª carrera en la categoría, lamentó: "Lo aguanté hasta donde pude". La cámara lo enfocaba quitándose el casco con una expresión que "lo decía todo", una imagen que fue definida como "Cine puro".

Por su parte, el vencedor, que festejó su 19ª victoria en 236 carreras en el TC, explicó que vivió un "sinfín de emociones, una locura". Explicó que si bien no quería quedar fuera de carrera, "tampoco quería resignar mi posibilidad de ganar" y destacó haber tenido un auto "fantástico". Canapino también dedicó la victoria a su padre, contando que vivió "muchas cosas acá" con él.

La celebración del equipo de Canapino fue eufórica. Guillermo Ortelli, siete veces campeón del TC, explotó de alegría y felicitó a su pupilo diciéndole: “¡Sos un animal!”. Ortelli había sido el último en subirse a lo más alto del podio cuatro veces en cinco fechas consecutivas, un hito ocurrido 25 años atrás.

Posteriormente, en la "distendida zona de confort", los rivales terminaron sonrientes a pesar de las asperezas de la competencia. Canapino le dijo a Rossi que lo estaba "haciendo calentar" y que le había dado "lindo", a lo que Rossi respondió en tono de broma: "No te voy a dejar pasar".

Liderazgo de Copa de Oro

Con este nuevo triunfo, Canapino no solo consigue una victoria "más que merecida", sino que también se encamina a conquistar su quinto título en el automovilismo nacional. San Nicolás es un autódromo que le trae buenos recuerdos, ya que allí ganó su campeonato de 2018 bajo la lluvia.

Este domingo, Canapino se fue de San Nicolás como único puntero de la Copa de Oro. Lidera el playoff con 108 puntos. Lo siguen Julián Santero con 82,5 y Santiago Mangoni con 74. Matías Rossi se posicionó en cuarto lugar, con 72,5 puntos.

El Titán, en racha, encarará las últimas citas con el sueño del campeonato "más vivo que nunca". La próxima fecha del TC será el 2 de noviembre en Paraná, Entre Ríos, seguida por Toay, La Pampa, antes del premio Coronación en La Plata.