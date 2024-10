Franco Colapinto, el joven piloto argentino de Williams Racing, protagonizó un divertido momento viral al invitar a su compañero Alex Albon a probar el mate, la emblemática infusión argentina, en la previa del Gran Premio de México. En un video compartido en redes sociales, la reacción de Albon fue hilarante: “¿Vamos a tomar de la misma bombilla?”, preguntó con sorpresa.

Colapinto, con su característico sentido del humor, le respondió: “Bueno, no podés cambiar la bombilla”, mientras le explicaba cómo disfrutar de la bebida. Con el tiempo, el tailandés se fue animando y recibió algunas indicaciones de su compañero: “¡No la muevas! No lo toques. Si no, lo lavás y se empieza a mover un montón. No lo tocás, sólo lo tomás”, bromeó Franco.

Albon, tras probar el mate, admitió que “no está mal” y Colapinto le explicó que es una buena opción para comenzar las mañanas. “Lo puedo ver, lo entiendo. Entiendo por qué”, concluyó el piloto tailandés, mostrando su apertura a nuevas experiencias.

El video se ha vuelto viral, capturando la atención de los fans y destacando la buena relación dentro del equipo Williams.