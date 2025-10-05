La bronca de Colapinto tras el frustrante GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 16.º en el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la fecha 18 de la Fórmula 1, manteniendo la misma posición en la que había comenzado la carrera. Pese a que el resultado final fue el mismo, Colapinto manifestó una profunda frustración tras la competencia, disparando: «Es muy complicado para nosotros».

El pilarense, de 22 años, había protagonizado una gran largada que le permitió escalar tres puestos, pasando del 16.º al 12.º. En una maniobra destacada, logró dejar atrás a Gabriel Bortoleto por el interior de la curva, para luego estirar la frenada y superar a Lance Stroll (Aston Martin) y Yuki Tsunoda (Red Bull). Sin embargo, la ventaja no duró, ya que a lo largo de la carrera perdió rendimiento y retrocedió nuevamente al 16.º puesto al final.

La decepción del piloto de Alpine se centró en el bajo desempeño del monoplaza A525. Colapinto definió la jornada como «mala» y «muy frustrante», explicando que es difícil manejar cuando «te pasan todos y no podés hacer nada». El argentino incluso reconoció que «Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio».

El vehículo se sintió inmanejable para el argentino. «Por momentos es inmanejable el auto; no entiendo bien por qué vamos tanto más lento que otros». Agregó que la carrera fue «muy frustrante, muy despacio, con mucha degradación».

Críticas a la estrategia de Alpine y comparación con Williams

Colapinto también fue crítico con la "estrategia loca" adoptada por Alpine. El plan consistió en partir con neumáticos blandos y detenerse en la vuelta 15 para colocar el compuesto medio. Esto significó que tuvo que correr «50 vueltas con una goma media que después de 15 vueltas ya no daba más».

El piloto argentino comparó su situación actual con la temporada anterior, cuando pilotaba para Williams y logró sumar puntos: «El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy, pero después me podía mantener; hoy muy lento, lejos de los demás».

A pesar de las dificultades y de que la carrera resultó «muy frustrante», Colapinto terminó la prueba mejor posicionado que su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó último en Singapur.