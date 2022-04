¡Feliz cumpleaños, Ford Mustang!

El emblemático pony car de la marca del óvalo celebra sus 58 años en el mercado. El 17 de abril de 1964, el mercado automotor estadounidense se vio revolucionado con el lanzamiento no sólo de un nuevo modelo, sino por la inserción de una categoría inédita denominada “pony car”, que tuvo como pionero al Ford Mustang.

A lo largo de los años, su éxito fue rotundo, y debido a eso logró expandirse alrededor de casi 150 países, superó los 10 millones de unidades fabricadas, obtuvo seis rediseños desde su salida a la venta, se convirtió en la cupé deportiva más vendida del planeta, y logró encontrar su espacio en la cultura popular, especialmente en territorio norteamericano.

El pony cars nunca ha interrumpido su producción, se destaca que desde la muñeca Barbie, hasta Jim Morrison han estado tras el volante del deportivo que ha inspirado canciones y también suma apariciones en un gran número de películas.

10 Curiosidades del auto mas vendido del mundo

1 El origen de su nombre: En un comienzo este icónico auto se llamaría Puma. Sin embargo, los diseñadores se inspiraron en el avión de combate P-51 Mustang de la Segunda Guerra Mundial y las ideas que generaba sobre la libertad para bautizarlo.

2 Operación Mustang: Para su presentación al mundo, en la cima del Empire State de Nueva York, los ingenieros de Ford tuvieron que recurrir a la operación Mustang, la cual consistió en desarmar uno de estos autos y subirlo pieza por pieza para luego armarlo.

3 Un éxito desde sus inicios: Solo en su primer modelo en el mercado, se vendieron 22 mil Mustang y en el primer año se comercializaron casi 420 mil. Tardó solo dos años en llegar al millón de ventas.

4 Su primera dueña: Gail Wise, profesora de una escuela de Chicago recién graduada, se convirtió en la primera persona en tener este automóvil.

5 El favorito de los niños: Su lanzamiento en 1964 tuvo un increíble efecto en la Navidad. Fueron 93 mil los Mustang a pedal que se vendieron como regalo para esa noche en Estados Unidos.

6 Amor eterno al rojo: Negro, blanco, a rayas o azul. Los colores de Mustang en sus 57 años son suficientes para pintar una escala de color, pero si hay un tono favorito entre los conductores es el rojo carrera. Se estima que más del 20% de los Mustang vendidos alrededor del mundo tiene ese color.

7 Monarquía Mustang: Existe un distrito ubicado en medio de los Himalayas, al norte de Nepal, que lleva este nombre. Inclusive tuvo su propio reino, liderado por 26 soberanos hasta la abolición de la monarquía por parte del gobierno de Nepal en 2008.

8 Una estrella de cine: Desde su lanzamiento, Mustang ha aparecido en más de 3 mil películas y series de televisión. Su debut fue en 1965 en Goldfinger, la tercera entrega de la saga de James Bond. Una de sus cintas más recordadas es Bullitt, también de 1965, donde fue protagonista de una de las persecuciones más emblemáticas de la pantalla grande.

9 Al ritmo de Mustang: Mustang ha sido una fuente de inspiración también para los músicos. Decenas de canciones hacen honor a este modelo. Si quieres agregarlas a tu playlist, van algunas: Mustang Sally, de Wilson Pickett; My Mustang Ford, de Chuck Berry; Wild, Wild Mustang, de Dick Dale and his Del-Tones; Blue Flame Ford, de Truly; Mustang Ford, de T. Rex; Black Sunshine, de White Zombie & Iggy Pop; Son of Mustang Ford, de Swervedriver; y Hey, Good Lookin’, de Hank Williams.

10 El favorito de las celebridades: Bruce Willis, estrella de Duro de Matar, tuvo un Shelby Mustang GT500 de 1968 convertible que en 2001 transformó en un Mustang Fastback GT390 de 1968, inspirado en la película Bullit. Patrick Dempsey, actor que conquistó al público con la serie Grey’s Anatomy, fue conquistado por un Mustang FR500C y un Fastback 1965. Otra de las celebridades que manejaron un Mustang son Sylvester Stallone, que tuvo un Mustang 1965 en los 80’s y un personalizado GT negro de 2018. Se le suma Tom Cruise con un Mustang Saleen S281 Extreme; y Liam Hemsworth, destacado en la saga de Los Juegos del Hambre, dueño de un Mustang Mach 1.