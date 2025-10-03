Insólito toque de Leclerc a Norris en boxes y multa a Ferrari en Singapur

La segunda práctica del Gran Premio de Singapur dejó varios incidentes y un cierre inesperado en el circuito urbano de Marina Bay. A poco del final, Charles Leclerc (Ferrari) protagonizó un choque contra Lando Norris (McLaren) en la calle de boxes, situación que derivó en una multa de 10.000 euros para la escudería italiana por “unsafe release”.

El contacto se produjo cuando ambos salían a la pista. Norris había tomado la delantera en el carril de salida, pero a pocos metros fue alcanzado por Leclerc, que impactó contra la parte delantera de su auto. El británico sufrió daños en el alerón, lo que obligó a McLaren a cambiar la trompa antes de reanudar la tanda.

“Me ha chocado, vino directo contra mí”, reclamó Norris por radio tras el toque. Aunque el golpe fue a baja velocidad y no generó consecuencias mayores, los comisarios deportivos abrieron una investigación que derivó en la sanción económica.

No fue la única situación complicada del entrenamiento. Previamente, George Russell (Mercedes) y Liam Lawson (Racing Bulls) habían terminado contra las defensas, en el caso del neozelandés incluso perdiendo un neumático en el impacto.

En cuanto a los tiempos, Oscar Piastri (McLaren) fue el más rápido con 1m30s714, seguido por Isaac Hadjar (Racing Bulls) con 1m30s846 y Max Verstappen (Red Bull) con 1m30s857. Lando Norris finalizó quinto con 1m31s197, mientras que Leclerc se ubicó en el noveno lugar con 1m31s466. El argentino Franco Colapinto cerró su mejor giro en 1m33s231 y ocupó la 19ª posición.