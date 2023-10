La FIA aprueba la oferta de Andretti/Cadillac para la F1

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), aprobó la solicitud de Andretti Global para unirse a la Fórmula 1 . Sin embargo, la FIA no tiene la última palabra sobre si un equipo puede unirse o no al campeonato mundial. Andretti ahora tendrá que llegar a un acuerdo con Formula One Management , el titular de los derechos comerciales de la serie.

En la declaración de aprobación, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Suyalem, dijo: “Andretti Formula Racing LLC fue la única entidad que cumplió con los criterios de selección establecidos en todos los aspectos materiales. Felicito a Michael Andretti y su equipo por su minuciosa presentación. También quiero agradecer a todos los equipos potenciales por su interés y participación”.

Esta aprobación de la FIA probablemente será el comienzo de un proceso mucho más complicado. Andretti necesitará permiso de la Dirección de Fórmula Uno (FOM) para competir en la F1. Los equipos actuales se han mostrado firmes en cuanto a tener opiniones sobre cualquier equipo nuevo que ingrese al paddock, y la mayoría no quiere una expansión.

La política detrás de escena sobre la candidatura de Andretti

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dijo que figuras anónimas de la Fórmula 1 lo habían presionado para convencer a General Motors de comprar un equipo existente. La oposición de los equipos de Fórmula 1 a Andretti-Cadillac se reduce en última instancia a una cuestión de dinero: la actual tasa antidilución de 200 millones de dólares, que cualquier nuevo participante debe pagar para dividirla entre los equipos existentes, se considera muy inferior al valor requerido.

Por supuesto, la forma de evitar esa tarifa y una porción adicional del pastel de ingresos sería que Andretti-Cadillac comprara un equipo existente, ya que Michael Andretti no logró lograrlo en negociaciones pasadas con Sauber. "No se puede obligar a Andretti/GM a comprar otro equipo sólo porque ellos, los propietarios quieren vender", dijo Ben Sulayem a Reuters . “No mencionaré nombres, pero me perseguían para convencer a GM de que hiciera eso. No es mi trabajo. No fui elegido para hacer eso. No soy un corredor”.

Max Verstappen y Lewis Hamilton a favor de que Andretti-Cadillac se una a la parrilla

Los pilotos de Fórmula Uno, incluidos los campeones mundiales Lewis Hamilton y Max Verstappen , parecieron mucho más abiertos a la posibilidad de que el estadounidense Michael Andretti traiga un nuevo undécimo equipo a la parrilla de salida.

Los equipos actuales se oponen en general a ampliar la parrilla, temerosos de diluir el conjunto de ingresos, pero no tienen voz directa en el asunto que ahora debe decidir la F1 , propiedad de Liberty Media .

"Creo que en este momento la F1 está en llamas, el deporte nunca ha estado en un lugar mejor y creo que si no está roto, no es necesario arreglarlo", dijo Lawrence, propietario del equipo Aston Martin . Stroll dijo a la televisión Sky Sports.

Lewis Hamilton, apoyó más un nuevo participante y dos autos más. "Siempre he sentido que no había suficientes coches en la parrilla", dijo el británico a los periodistas en el Gran Premio de Qatar . "Definitivamente habrá gente que no estará feliz de que yo lo apoye tanto, pero creo que es genial. Es una oportunidad para más trabajos, otros dos asientos disponibles para que una potencial conductora llegue".

Verstappen de Red Bull , dijo que entendía la posición de su equipo pero que analizaba la situación como piloto. "Todo lo que he visto hasta ahora, más los socios que tienen y el nombre, han demostrado que son un equipo profesional", afirmó. "Creo que sería bueno porque ofrece más oportunidades para el lado del conductor".

Según las reglas, tendrían que pagar una tarifa de inscripción de 200 millones de dólares, que se compartiría entre los 10 equipos existentes como compensación, pero los equipos dicen que esto no es suficiente dadas las valoraciones actuales.

La FIA inició el proceso de solicitud formal en febrero, buscando identificar uno o más nuevos equipos interesados ​​en unirse en 2025, 2026 o 2027. No se espera que la Fórmula Uno tome una decisión rápida al respecto.