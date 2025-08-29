“Tal vez no era el momento”: Briatore encendió la polémica sobre Colapinto en la F1

La Fórmula 1 retomó este viernes su actividad en Zandvoort y, en el marco de una conferencia de prensa de directores de equipo, Flavio Briatore se refirió al desempeño de Franco Colapinto en Alpine. El dirigente italiano sostuvo que el piloto argentino de 22 años enfrenta un nivel de presión demasiado alto y que su ascenso a la categoría podría haber sido prematuro.

“Tal vez no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizás necesitaba uno o dos años más de preparación. Lo que importa son los resultados y, hasta ahora, no los ha conseguido”, indicó Briatore, en alusión a las siete carreras disputadas en las que Colapinto no logró sumar puntos.

El ejecutivo reconoció, además, que la falta de confiabilidad del auto complicó al joven pilarense, aunque remarcó que esperaba un mayor nivel de rendimiento. Desde su llegada al equipo en reemplazo del australiano Jack Doohan, los mejores registros del argentino fueron dos 13° puestos en Mónaco y Canadá.

En la misma conferencia, James Vowles, ex jefe de Colapinto en Williams, salió en defensa del piloto y destacó que rinde mejor cuando no está condicionado por la presión. “Cuando se lo libera de esa carga, puede mostrar su verdadero potencial”, afirmó.

Colapinto, por su parte, mostró una mejora en la segunda práctica libre del Gran Premio de Países Bajos, donde finalizó noveno, superando a su compañero Pierre Gasly. Pese a esa actuación, la incógnita sobre su continuidad en Alpine para 2026 se mantiene abierta, dado que el equipo aún no definió su alineación de pilotos para la próxima temporada.