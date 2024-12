En medio de la confirmación de los pilotos que estarán en la grilla de la Fórmula 1 en 2025, sin la presencia de Franco Colapinto, Alex Albon, su compañero en Williams, ha salido en defensa del joven piloto argentino. Colapinto, quien reemplazó a Logan Sargeant a partir del Gran Premio de Italia, enfrentó una serie de accidentes en las últimas carreras de la temporada, lo que generó críticas hacia su desempeño.

Albon subrayó que los problemas al final del campeonato no deberían opacar el destacado rendimiento que Colapinto mostró durante su breve paso por la Fórmula 1. "Espero que no se le juzgue por las últimas carreras. No lo merece", afirmó Albon. "El auto se volvió complicado de manejar hacia el final de la temporada. Yo tampoco tuve un cierre fantástico, y eso no siempre depende del piloto. Creo que el equipo reconoce lo bueno que es Franco".

La llegada de Colapinto al equipo Williams marcó un hito para la escudería británica, ya que en sus primeras pruebas consiguió sumar cinco puntos cruciales, mostrando una rápida adaptación a la categoría. Sus actuaciones despertaron incluso el interés de equipos como Red Bull y Alpine para la alineación de 2025. Sin embargo, una serie de incidentes en Brasil y Las Vegas alejaron al argentino del radar de estas escuderías.

Albon explicó que los desafíos enfrentados por Colapinto fueron reflejo de las dificultades del equipo, y no exclusivamente del piloto. "En términos de tiempo, creo que fue perfecto que llegara cuando el auto estaba en su momento más competitivo y posiblemente más fácil de conducir que ahora", dijo Albon. "Para ser justos, hizo un muy buen trabajo en Bakú y Singapur, y no eran pistas fáciles para conducir".

El cierre de la temporada fue especialmente complicado para Williams, que enfrentó una merma en su competitividad y un monoplaza más difícil de manejar. "Ambos tuvimos un grupo complicado de carreras. No lo culparía demasiado, especialmente en Brasil bajo lluvia, que es una de las condiciones más desafiantes para un piloto novato", agregó Albon.

A pesar de los desafíos, Albon destacó la capacidad y el talento de Colapinto, asegurando que lo veremos de regreso en la Fórmula 1 en algún momento. "Es un piloto fantástico. Subestimé lo rápido que iba a ser cuando llegó. Siento que ha demostrado su valía en la F1", concluyó Albon.