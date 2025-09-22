Albon sancionado tras el incidente con Colapinto en Azerbaiyán

Alexander Albon recibió una sanción tras el choque con Franco Colapinto durante el Gran Premio de Azerbaiyán, un incidente que afectó seriamente la carrera del piloto argentino y generó repercusión en la Fórmula 1.

Los comisarios deportivos determinaron que Albon fue el culpable del toque en la curva 5, donde intentó superar por el interior a Colapinto sin tener la posición adecuada. Como consecuencia, se le aplicaron diez segundos de penalización y se le sumaron dos puntos en su licencia, alcanzando un total de cuatro en los últimos doce meses.

El propio piloto tailandés asumió la responsabilidad tras la carrera: “Tuvimos un poco de lío con Franco, que fue culpa mía”, declaró. A pesar del incidente, destacó que durante el resto de la carrera su rendimiento fue bueno una vez que quedó con aire limpio.

Por su parte, Franco Colapinto explicó cómo el toque afectó su desempeño: “Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared y el alerón roto, me complicó la vida. Hice lo mejor que pude en condiciones muy difíciles”, afirmó.

En cuanto a la clasificación final, Albon culminó en 13° lugar, mientras que Colapinto terminó 19°, reflejando el impacto directo del incidente en su actuación. La sanción confirma la postura de los comisarios sobre la importancia de respetar la trazada y la posición en pista para evitar riesgos en la competencia.