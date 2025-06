Con tan solo 18 años, no solo ha alcanzado un hito significativo en su carrera deportiva, sino que también ha culminado una importante etapa académica: se ha graduado del colegio secundario. Este doble logro lo posiciona como una de las figuras más prometedoras y carismáticas del automovilismo mundial.

Un podio histórico y la culminación de sus estudios

Kimi Antonelli viene de una montaña rusa de emociones. Pocos días antes de recibir su título, el piloto de Bolonia logró su primer podio en la Fórmula 1 al finalizar tercero en el Gran Premio de Canadá. Este impresionante desempeño lo convirtió en el tercer piloto más joven en subir a un podio de la Máxima Categoría, con 18 años, 9 meses y 21 días. Terminó la carrera justo detrás de Max Verstappen y su compañero de equipo, George Russell.

Inmediatamente después de su hazaña en la pista, Antonelli regresó a su ciudad natal, Casalecchio di Reno, cerca de Bolonia, para afrontar la prueba que pone fin a la etapa escolar italiana: la Maturità. Con el objetivo claro de terminar sus exámenes antes del Gran Premio de Austria para poder concentrarse completamente en su carrera profesional, el joven piloto reveló a través de una historia en Instagram: "Promosso" (Aprobado), acompañada de una imagen suya con la tradicional corona de laureles.

La doble vida de un atleta de élite y estudiante

La recta final de Antonelli en la secundaria fue excepcional, no como la de cualquier estudiante común. Los medios italianos lo esperaban a la salida de cada examen, y él respondía con la misma calma que tras una carrera. Confesó que estaba "bastante tenso" porque "no tuvo mucho tiempo para prepararse", e incluso admitió que fue más estresante que resistir los ataques de los adversarios en la pista. Su asignatura favorita es inglés, "porque es la que me resulta más fácil", un idioma clave para comunicarse diariamente con su equipo.

El piloto contó detalles de su "noche antes del examen": la pasó repasando con amigos, cenando, viendo la victoria del Virtus Bolonia en el Scudetto de baloncesto, y escuchando la canción de Venditti. Además, con humor, comentó que no podía llegar "de resaca" al examen porque su madre "se enojaría". Su graduación ha sido un motivo de alegría para su familia y seguidores, ya que muchos destacaron que ahora podrá enfocarse plenamente en la Fórmula 1 sin preocupaciones académicas.

Un talento prometedor con raíces en el automovilismo

Andrea Kimi Antonelli nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia. Su pasión por el automovilismo se manifestó desde pequeño, a pesar de que su padre, Marco (excorredor profesional y actual propietario del equipo AKM Motorsport), quería que fuera futbolista. El segundo nombre de Andrea, "Kimi", fue elegido en honor al expiloto de F1 y campeón mundial Kimi Räikkönen, admirado por un amigo de la familia Antonelli.

La trayectoria deportiva de Antonelli es meteórica:

Comenzó en el karting a los 7 años.

Se unió al Mercedes Junior Team en 2019 y ganó el Campeonato de Europa de Karting en 2020 y 2021.

A los 15 años, pasó a la Fórmula 4, donde "aplastó toda la competencia".

Luego compitió en el Campeonato de Fórmula Regional Europea y el Campeonato de Medio Oriente.

En 2024, dio un "salto enorme" directamente a la Fórmula 2, saltándose la F3.

Gracias a sus resultados, incluyendo podios y vueltas rápidas, Mercedes lo fichó para 2025 para reemplazar a Lewis Hamilton, quien se trasladó a Ferrari.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, lo ha descrito como "el chico maravilla", destacando que ha ganado en todas las categorías en las que ha competido. Mercedes ha desarrollado un plan de trabajo especial y personalizado para que Antonelli se adapte rápidamente al monoplaza de F1.

Antonelli, reconocido por su carisma, amabilidad, sonrisa y juventud, ahora puede dedicarse por completo a su prometedora carrera en la Fórmula 1.