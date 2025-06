Campeón mundial de F1 salió en defensa de Colapinto y apuntó contra Alpine

Franco Colapinto atraviesa un momento complejo en su regreso a la Fórmula 1. Tras finalizar en el puesto 15 en el Gran Premio de España, muy por detrás de su compañero Pierre Gasly, las críticas no tardaron en aparecer. Sin embargo, el argentino recibió el respaldo de una voz autorizada: Nico Rosberg.

El campeón de la temporada 2016, hoy comentarista en Sky Sports, señaló fallas estructurales en Alpine y desligó de responsabilidades a Colapinto: “Si me permitís decirlo, creo que se equivocan con el enfoque. En Alpine deberían estar más atentos a algunos detalles, porque ciertamente se puede trabajar en conseguir que esos neumáticos estén en el rango de temperatura perfecto cada vez que se empieza una vuelta”, sostuvo durante la transmisión.

Colapinto tuvo un fin de semana cuesta arriba desde la clasificación, donde sufrió problemas en el auto, hasta una estrategia de carrera que no rindió frutos. Mientras Gasly sumó puntos, el argentino volvió a quedar lejos del protagonismo.

Pero Rosberg no se quedó allí. También apuntó directamente contra Flavio Briatore, jefe de equipo, por su trato desigual: “Colapinto está en el lado equivocado de la mente de Flavio, y no debería estar en esa situación. Flavio ignora por completo a sus pilotos número dos. No le importan en absoluto. Y trata a sus pilotos número uno como cachorros”, sentenció el alemán.

Por su parte, Briatore evaluó públicamente la actuación del piloto argentino: “Fue decepcionante, no pudo progresar tanto como esperábamos”. Y dejó en el aire la continuidad de Colapinto en Alpine: “No sé ahora mismo si Franco se quedará toda la temporada o no. Depende del rendimiento. Solo nos fijamos en eso”.

A pesar de las incertidumbres, la defensa pública de Rosberg podría ser un respaldo clave para Colapinto, quien sigue buscando consolidarse en la categoría más exigente del automovilismo mundial.