Carlos Sainz Jr. probó el auto del Dakar de su padre y el video se volvió viral

Carlos Sainz Jr., actual piloto de Williams en la Fórmula 1, sumó una vivencia inédita al ponerse al volante del Ford Raptor T1+, el vehículo con el que su padre compite en el Rally Dakar. El encuentro tuvo lugar en la Base Militar de San Gregorio, en Zaragoza, y quedó registrado en imágenes que luego fueron difundidas en el canal de YouTube del español.

La actividad comenzó con los roles invertidos: Sainz padre condujo mientras su hijo ofició de copiloto, en una situación que el piloto de F1 reconoció como incómoda y “estresante”. Tras varias vueltas, llegó el turno de intercambiar asientos y fue el madrileño de 31 años quien pudo experimentar por primera vez la conducción de un auto de rally raid.

El propio Sainz Jr. calificó la jornada como una de las mejores experiencias de su vida, destacando la exigencia física y técnica del vehículo. “Es más intenso de lo que parece en televisión”, aseguró. También elogió la capacidad de su padre, cuatro veces ganador del Dakar, a quien calificó como un referente absoluto en la disciplina.

El test contó con la presencia de integrantes del equipo M-Sport, del copiloto Lucas Cruz y del piloto Nani Roma, quienes acompañaron la sesión. Para Sainz Sr., la práctica formó parte de la preparación de cara al Rally de Marruecos y al Dakar 2026.

Padre e hijo ya habían compartido un momento simbólico en diciembre del año pasado, cuando Sainz padre giró en Fiorano a bordo del Ferrari F1-75 junto a su hijo, entonces integrante de la escudería italiana. En esta oportunidad, los papeles se invirtieron y fue el piloto de F1 quien se adentró en el terreno habitual de su padre.