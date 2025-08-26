Checo Pérez y Bottas, los pilotos elegidos por Cadillac para su debut en F1 2026

La Fórmula 1 tendrá un nuevo integrante a partir de 2026. Cadillac, con el respaldo de General Motors y TWG Motorsports, anunció oficialmente a sus dos pilotos para su estreno en la categoría: el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

El anuncio despeja las especulaciones que circularon durante los últimos meses, cuando también sonaron como posibles candidatos corredores jóvenes como Mick Schumacher, Guanyu Zhou, Jack Doohan e incluso los argentinos Franco Colapinto y Nicolás Varrone. Finalmente, la marca estadounidense optó por la experiencia de dos pilotos con victorias y podios en su historial.

Con sede en Silverstone, Reino Unido, Cadillac se incorporará inicialmente como equipo cliente de Ferrari, con el objetivo de desarrollar sus propios motores a partir de 2028. La dirección deportiva estará a cargo de Graeme Lowdon, ex Marussia.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Ellos saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1, pero también cómo ayudar a construir un equipo desde sus bases”, explicó Lowdon en el comunicado oficial.

Para Pérez, de 35 años, será una nueva oportunidad en la Fórmula 1 tras su paso por equipos como Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull, con el que conquistó el Mundial de Constructores en 2022 y 2023. “Unirme a Cadillac es un capítulo emocionante en mi carrera. Este proyecto tiene ambición y pasión, y quiero ser parte de su crecimiento”, destacó el piloto mexicano.

Bottas, de la misma edad, también regresa a la parrilla después de haber sido parte del exitoso ciclo de Mercedes, con el que obtuvo múltiples victorias y contribuyó a cinco títulos de Constructores. “No todos los días se presenta la oportunidad de formar parte de algo que se construye desde cero. Cadillac tiene una visión a largo plazo y me entusiasma poder aportar mi experiencia”, señaló el finlandés.

Con esta confirmación, Cadillac se suma como la undécima escudería en el campeonato mundial, en lo que representa un paso significativo en la expansión de la Fórmula 1 y la llegada de una de las marcas más emblemáticas del automovilismo estadounidense a la élite del deporte motor.