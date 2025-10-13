Chery ruge en Argentina: la nueva familia Tiggo llega al país de la mano de Corven

El 10 de octubre de 2025 marcó el relanzamiento de la marca Chery en Argentina, bajo la nueva representación del Grupo Corven, tras la venta por parte del Grupo Socma. Este cambio de manos se produce en un contexto de apertura económica que estimula la competencia.

La marca, reconocida como el mayor exportador de vehículos de China al mundo, presentó una línea avanzada de cuatro modelos SUV (o crossovers) de la familia Tiggo: el Tiggo 2 Pro Max, el Nuevo Tiggo 4 Hybrid, el Nuevo Tiggo 7 Pro Hybrid y el Tiggo 8 Pro. El Grupo Corven busca afianzar una sinergia estratégica combinando su experiencia local con la visión global y tecnológica de Chery.

La Apuesta a la Movilidad Híbrida

Chery debuta en Argentina con la movilidad híbrida, aprovechando el contexto favorable generado por la Resolución 377/2025, que habilitó la importación sin arancel de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos durante 2026.

Nuevo Chery Tiggo 4 Hybrid (CSH)

Este SUV para el segmento B se posiciona como el pionero en la era de vehículos ecológicos de Chery.

Mecánica: Utiliza el avanzado sistema híbrido inteligente denominado Chery Super Hybrid (CSH). Combina un motor naftero aspirado 1.5 L de 100 CV y 125 Nm, con un motor eléctrico de 94 CV y 310 Nm. La potencia combinada alcanza los 120 CV y 260 Nm.

Tecnología: Emplea una caja automática DHT de una velocidad que integra el impulsor y el generador. La tracción la realiza principalmente el motor eléctrico, mientras que el motor térmico puede operar como usina.

Autonomía y Batería: La batería es de litio CATL de 1,8 kWh y 350 V. La autonomía total máxima combinada alcanza los 1.000 km con un solo tanque de 51L (según ciclo WLTC), y ofrece hasta 80 km en modo eléctrico.

Precio: El valor sugerido para el TIGGO 4 1.5L HEV Premium es de USD 33.500.

Nuevo Chery Tiggo 7 Pro Hybrid (MHEV)

Este SUV del segmento C emplea un sistema híbrido ligero (MHEV) de arquitectura tradicional, pensado para quienes se inician en la conducción ecológica.

Mecánica: Posee un motor Acteco turbonaftero 1.5 L (distribución por cadena) que entrega 147 CV y 230 Nm. Está acoplado a una transmisión automática CVT con capacidad de imitar 9 cambios.

Sistema Híbrido: El sistema eléctrico es de 48 voltios y asiste al motor de combustión en momentos de mayor demanda, como la aceleración.

Equipamiento: Destaca en el interior por las dos pantallas consecutivas de 12,3”, cargador inductivo de celulares y cámara 360°.

Seguridad: Incluye 6 airbags y una dotación completa de asistentes avanzados a la conducción (ADAS).

Precio: El TIGGO 7 PRO 1.5 T MHEV Premium tiene un valor de USD 35.600.

La Familia Tiggo Completa

El relanzamiento incluye modelos de combustión actualizados en los segmentos más chicos y más grandes de la marca.

Chery Tiggo 2 Pro MAX

Es la actualización del crossover chico del segmento B, que deriva del Chery Fulwin.

Dimensiones: Mantiene medidas compactas, con 4.200 mm de largo y un baúl de 420L.

Mecánica y Versiones: Motor Acteco 1.5L de 4 cilindros, que produce 116 CV y 138 Nm. Se ofrece en dos versiones Comfort: una con caja manual de 5ta o una con caja CVT, que simula 9 marchas.

Seguridad: Cumple con la ley argentina e incluye airbags laterales, sumando un total de 4.

Precios: TIGGO 2 PRO MAX 1.5 MT Confort a USD 25.000, y TIGGO 2 PRO MAX 1.5 CVT Confort a USD 27.500.

Chery Tiggo 8 Pro

El modelo más grande ofrecido por Chery en el país (segmento D) se destaca por sus tres filas de asientos.

Mecánica: Motor 1.6L Turbo naftero (cadenero) que desarrolla 186 CV y 290 Nm. La transmisión es una caja doble embrague (DCT) de 7 marchas.

Lujo y Tecnología: Ofrece las mejores terminaciones del grupo, con dos pantallas continuas que suman 24,6”. Incluye audio Sony con 8 parlantes, techo panorámico eléctrico, climatizador bizona y butacas delanteras con regulación eléctrica y calefacción.

ADAS: La seguridad incluye 6 airbags y numerosos asistentes a la conducción, como alerta de colisión frontal, frenado automático precolisión y control de velocidad crucero adaptativo.

Precio: El TIGGO 8 PRO 290T 1.6T 7DCT LUXURY se lanza a USD 49.600.

Precios, Colores y una Garantía Inédita

Todos los modelos se ofrecen en cinco colores: negro, blanco, plata, gris y rojo.

Uno de los puntos clave de la nueva ofensiva de Chery es su garantía, que es transferible y aplica para toda la gama: 7 años o 150.000 km, lo que ocurra primero. En el caso específico del Tiggo 4 Hybrid, el tren motriz y las baterías poseen una garantía extendida de 8 años o 150.000 km. Los intervalos de mantenimiento sugeridos son cada 10.000 km o 12 meses.