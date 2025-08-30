El Gran Premio de los Países Bajos arrancó con un sabor agridulce para el piloto argentino Franco Colapinto. Después de una prometedora novena posición en la FP2, la clasificación en Zandvoort lo vio terminar en el 16.º puesto de la Q1, lo que significa que largará desde esa posición en la carrera del domingo. La frustración del pilarense fue palpable, y no tardó en señalar a los responsables de su eliminación: los bloqueos sufridos en el último sector del circuito.

Colapinto, con un mejor registro de 1:10.104 en la qualy, se mostró ofuscado ante la prensa. «Me taparon dos autos en el sector 3, (Carlos) Sainz y (Oliver) Bearman, y perdí mucho tiempo», explicó. El argentino detalló el impacto de esta situación en su rendimiento: «Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Así que es una pena porque había hecho una buena vuelta. Venía con un buen primer y segundo sector, pero en el último perdí mucha carga». La diferencia fue mínima, ya que Colapinto quedó fuera de la Q1 por apenas 67 milésimas de segundo. En su lamento, enfatizó: «Tendríamos que haber pasado, pero ahora estamos enfocados en mañana».

El piloto de Alpine también se refirió a los ajustes en su monoplaza. Indicó que habían realizado «cambios malos en la FP3», pero que para la qualy «los revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor». A pesar de la mejora del auto, la ajustada competencia hizo que cualquier pequeño inconveniente fuera decisivo. «Estuvo muy apretado. Por eso, cuando pasan estas cosas, da un poco de bronca, porque por muy poco no pasamos. Muy justito. Hay que seguir trabajando; mañana es una carrera larga», sentenció. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró avanzar a la Q2, pero finalmente largará 14.º, apenas dos puestos por delante de Colapinto.

Mientras Colapinto masticaba la bronca, la pole position en Zandvoort fue para Oscar Piastri, de McLaren, quien marcó un impresionante 1:08.662. Su compañero de equipo, Lando Norris, quedó a solo 0,012 segundos, anticipando una intensa batalla por el título el domingo. El tricampeón Max Verstappen, de Red Bull, largará tercero, y la sorpresa fue Isack Hadjar, de Racing Bulls, con un meritorio cuarto puesto con un tiempo de 1:09.208.

Este fin de semana representa un doble desafío para Colapinto. Por un lado, buscará remontar posiciones en la parrilla para conseguir sus primeros puntos de la temporada con Alpine. Por el otro, tiene la meta de demostrar que Flavio Briatore se equivocó en sus recientes críticas. El italiano había expresado su descontento con el rendimiento del argentino, sugiriendo que «quizás necesitaba un año más» antes de llegar a la F1 y que tenía «demasiada presión». Sin embargo, el jefe de Williams y exjefe de Colapinto, James Vowles, salió en defensa del argentino, afirmando que «cuando la presión no está, puedes sacar mucho más del piloto». Vowles recordó un ejemplo en Silverstone, donde le dijo a Franco que «no tiene nada que ver con los tiempos por vuelta, se trata de que te relajes y disfrutes del momento» y que esto llevó a «una actuación sobresaliente». Vowles también destacó la extrema competitividad actual de la F1, donde «tres décimas separan a toda la parrilla», haciendo que «un pequeño error te deje último».

Con la mirada puesta en la carrera del domingo, Colapinto deberá concentrarse en avanzar desde su 16.º puesto, buscando una actuación que le permita dejar atrás la frustración de la qualy y reafirmar su lugar en la máxima categoría del automovilismo. Largará por delante de Hülkenberg, Ocon, Bearman y Stroll.