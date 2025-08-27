Colapinto aún no figura en la grilla 2026: las butacas que restan definirse

La Fórmula 1 dio a conocer este martes la grilla provisional de pilotos para la temporada 2026, luego del anuncio de Cadillac, que incorporará a la competencia con una dupla de experiencia: el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

En la publicación oficial en la red social X, la organización de la categoría mostró a los corredores confirmados hasta el momento, aunque todavía restan varios lugares por definirse. En ese marco, la situación de Franco Colapinto continúa sin definirse: el argentino no aparece en el gráfico porque aún no tiene asegurada su butaca en Alpine.

Además de la incógnita sobre Colapinto, la grilla presenta otros datos relevantes: Max Verstappen todavía no conoce a su compañero en Red Bull, mientras que equipos como Mercedes y RB mantienen en reserva los nombres de sus pilotos.

A continuación, la grilla provisoria de la Fórmula 1 para 2026:

McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen – Piloto por confirmar

Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll

Mercedes: Piloto por confirmar – Piloto por confirmar

Alpine: Pierre Gasly – Piloto por confirmar

Haas: Oliver Bearman – Esteban Ocon

Williams: Alexander Albon – Carlos Sainz

RB (Visa Cash App RB): Piloto por confirmar – Piloto por confirmar

Cadillac (nuevo equipo): Valtteri Bottas – Sergio Pérez

Audi (ex-Sauber): Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto

Con varias butacas vacantes y equipos que todavía no hicieron anuncios oficiales, la grilla de 2026 mantiene abierta la expectativa sobre el futuro de Colapinto y otros pilotos de la categoría.