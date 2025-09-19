Colapinto cerró 19° en los ensayos iniciales de Bakú en un viernes con interrupciones

La primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 se llevó a cabo este viernes en el circuito callejero de Bakú, bajo condiciones estables y con una interrupción prolongada que condicionó el trabajo de los equipos.

El inicio tuvo como protagonista a Franco Colapinto, quien abrió la pista con su vuelta de instalación. El argentino fue progresando en sus registros y cerró la sesión en el puesto 19, con un tiempo de 1m45s299, quedando por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.

La actividad estuvo marcada por un paréntesis de 25 minutos tras la rotura de un bordillo en la curva 16, que obligó a desplegar la bandera roja. Esta situación alteró los planes de las escuderías, aunque favoreció a McLaren, que pudo reparar el auto de Oscar Piastri antes de la reanudación.

En la tabla final, el más rápido fue Lando Norris, quien con neumáticos blandos registró 1m42s704. Lo siguieron Oscar Piastri, Charles Leclerc y George Russell. El top 10 se completó con Alex Albon, Yuki Tsunoda, Max Verstappen, Carlos Sainz, Liam Lawson e Isack Hadjar.

La segunda práctica libre está prevista para horas más tarde y servirá de preparación para la clasificación del sábado en Bakú.