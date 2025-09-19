Colapinto cerró último en la segunda práctica de Bakú: los horarios del fin de semana

El viernes de Franco Colapinto en Bakú no fue el esperado. El piloto argentino de Alpine finalizó 20° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán con un tiempo de 1:43.322, rodando con neumáticos medios. Quedó a tres décimas de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 16°.

Colapinto había mostrado una leve mejoría en relación a la primera tanda, donde terminó 19° con 1:45.299 y logró superar al propio Gasly. Sin embargo, en la FP2 quedó relegado al último puesto, confirmando las dificultades del A525 en el circuito callejero de Bakú. Ambas prácticas exponen a la escudería francesa que aún continúan con flojos rendimientos al marcar los tiempos más lentos.

La jornada estuvo dominada por Ferrari. Lewis Hamilton marcó el ritmo con un 1:41.293, seguido por Charles Leclerc y George Russell, dejando atrás a McLaren, que había sido protagonista en la FP1.

En paralelo, la escudería líder del torneo de constructores, McLaren no tuvo una buena práctica. Tanto Lando Norris como Oscar Piastri no pudieron completar la segunda sesión por distintos problemas en sus autos.

Lo que viene en Bakú

FP3: sábado, 5:30 (hora argentina)

Clasificación : sábado, 9:00

: sábado, 9:00 Carrera : domingo, 8:00

Colapinto, que en 2024 consiguió sus primeros puntos en este mismo circuito, buscará revertir la imagen y escalar posiciones en la clasificación para soñar con un buen resultado en la carrera.