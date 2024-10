Franco Colapinto está en Austin y allí disputará su cuarto evento en la Fórmula 1 que tendrá la particularidad de la carrera Sprint este sábado. El joven de 21 años del equipo Williams se convirtió en un fenómeno popular entre los jóvenes y confesó su admiración por Lionel Messi. El piloto manifestó otra vez su idilio con el capitán de la selección argentina, que a sus 37 años tuvo otro partido brillante, donde marcó tres tantos en la goleada 6-0 ante Bolivia por las Eliminatorias.

”Me encantaría conocerlo en algún momento. Siento que es el mejor futbolista de la historia,” reconoció Franco en una entrevista con el podcast The Fast And The Curious. En tanto que fue tajante cuando le preguntaron por la comparación con Leo: “Cuando la gente me habla sobre Messi y yo todas esas cosas, es algo que realmente no me siento a su nivel. Es el mejor del mundo y ha conseguido tantas cosas”.

En tanto que reparó: “No me gusta compararme con nadie, pero Leo ha sido mi ídolo desde que era muy pequeño y ha logrado tantas cosas para nuestro país. Me encantaría conocerlo en algún momento”.