Colapinto en México: expectativas, desarrollo del auto y el desafío de la transición en Alpine

Franco Colapinto y su futuro en Alpine F1: la visión de un piloto en transición

El piloto argentino Franco Colapinto brindó recientemente una conferencia de prensa en México, en un contexto de intensos rumores sobre su posible confirmación como piloto titular de la escudería Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Durante su intervención, Colapinto abordó la situación actual del equipo, describiendo el año 202* como uno de "transición". Si bien el equipo era consciente de que este período iba a ser complicado, el piloto admitió que la realidad es que está resultando "más difícil de lo que pensamos". Sin embargo, destacó que el trabajo continúa evolucionando favorablemente, señalando: “Estamos trabajando cada vez mejor”.

Confort y proyección a futuro

A pesar de las dificultades de la temporada, Colapinto mostró optimismo respecto a su rol y la cohesión interna del equipo. El argentino reveló que ya se encuentra trabajando en el desarrollo del auto para el año próximo. Aseguró que se siente "cómodo con el equipo y con los ingenieros", y que todos están "empujando para el mismo lado". El piloto expresó su ansiedad por los próximos pasos, manifestando sus "ganas de ver qué pasa y con ganas de estar un poquito menos estresado".

El enfoque inmediato: el Gran Premio de México

Mientras se define su panorama a largo plazo, el foco inmediato del piloto argentino está puesto en el Gran Premio de México.

La carrera se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México. Este circuito cuenta con 17 curvas y tiene una extensión de 4,304 kilómetros. Históricamente, el piloto con más victorias en esta pista es Max Verstappen, quien ha obtenido el primer puesto en cinco oportunidades.

A continuación, el cronograma completo del evento (horario argentino): Día Evento Horario (Argentina) Fuente Viernes 24 de octubre Prácticas libres 1 15:30 Viernes 24 de octubre Prácticas libres 2 19:00 Sábado 25 de octubre Prácticas libres 3 14:30 Sábado 25 de octubre Clasificación 18:00 Domingo 26 de octubre Carrera 17:00

El Gran Premio de México podrá ser seguido a través de los canales de cable ESPN y Fox Sports, al igual que ocurrió con la carrera de Estados Unidos. Además, los aficionados podrán acceder a la transmisión mediante una suscripción a la plataforma de streaming Disney+ Premium.