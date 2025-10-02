El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se prepara para disputar el Gran Premio de Singapur, que corresponde a la 18.ª fecha del campeonato de Fórmula 1. La actividad para el pilarense comienza este viernes con las prácticas libres 1 y 2.

Colapinto buscará sumar sus primeros puntos de la temporada, una misión complicada, dado que su equipo, Alpine, es considerado "el peor coche de la parrilla". A pesar de la dificultad, el argentino consiguió su mejor resultado del año con un undécimo puesto en el Gran Premio de los Países Bajos, además de haber terminado 13.º tanto en Canadá como en Mónaco.

El Gran Premio se desarrollará en el Circuito Callejero de Marina Bay. Este trazado cuenta con 19 curvas y una extensión de 4,940 kilómetros. Colapinto tiene antecedentes favorables en Singapur, ya que el año pasado, cuando corría para Williams, terminó en la 11.ª posición y sorprendió con un "dive bomb" en la largada para superar a tres rivales.

En cuanto a la cima de la tabla, el campeonato de Fórmula 1 es liderado actualmente por el australiano Oscar Piastri (McLaren). Lo sigue de cerca su compañero de equipo, el británico Lando Norris, que se encuentra a 25 puntos de Piastri. No obstante, el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), no debe ser ignorado; ha ganado las últimas dos carreras y se posiciona a 69 puntos del líder.

Agenda del fin de semana (horario de Argentina)

La actividad oficial comienza el viernes 3 de octubre:

La práctica libre 1 será entre las 6:30 y las 7:30.

La segunda sesión de entrenamientos se llevará a cabo entre las 10:00 y las 11:00.

El sábado 4 de octubre será un día crucial:

A las 6:30, el argentino dispondrá de sus últimos intentos en la tercera y última práctica libre.

La clasificación será a partir de las 10:00, siendo fundamental para posicionar el monoplaza de cara a la carrera.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur se disputará el domingo 5 de octubre, con inicio programado a las 9:00.