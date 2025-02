Colapinto hace mejores tiempos que Doohan y le mete presión

La temporada 2025 de la Fórmula 1 aún no comenzó, pero en Alpine la tensión se siente desde el mismo día en el que anunciaron la llegada de Franco Colapinto como piloto de reserva. Y ahora más, porque se filtró que el argentino hizo mejores tiempos que Jack Doohan, el titular, en las pruebas privadas con el modelo 2023 en Barcelona.El encargado de analizar la situación es Flavio Briatore, director ejecutivo del equipo, quien solicitó varios informes comparativos entre ambos pilotos. En un primer análisis, basado en los test de Abu Dhabi al cierre de la temporada pasada, Colapinto había sido 0.3 segundos por vuelta más rápido que Doohan, a pesar de estar al volante del Williams, teóricamente menos competitivo que el Alpine.Pero las diferencias no se quedaron ahí. En un segundo test privado en Barcelona, los registros habrían confirmado la superioridad del argentino, con una ventaja de entre dos y cinco décimas por vuelta, según publicó el medio F1actu.com.Estos datos no hacen más que alimentar las especulaciones sobre un posible reemplazo en plena temporada, si Doohan no logra demostrar solidez en las cinco primeras carreras que tiene aseguradas por contrato: Australia -donde será local-, China, Japón, Baréin y Arabia Saudita.

Así se veía el Alpine modelo 2023 que condujeron Jack Doohan y Franco Colapinto en Barcelona, durante las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1.

El australiano es consciente de la presión y sabe que su rendimiento será examinado minuciosamente y Briatore, el hombre que apostó fuerte por Colapinto, lo dejó claro. "En la F1 no se puede ser sentimental", afirmó en una entrevista con Le Parisien, sin esconder que descartaría a cualquier piloto que no rinda al nivel esperado.Con el GP de su casa como primera gran prueba, del 14 al 16 de marzo, Doohan expresó que está concentrado en responder en la pista. "Esperé este momento toda mi vida. Quiero demostrar que merezco mi lugar", declaró a Sky Sports F1.Mientras tanto, Colapinto sigue preparándose para cualquier oportunidad, entre la pista y el simulador. "Estoy acá para ayudar al equipo a progresar, pero estaré preparado si me necesitan", aseguró el argentino.El segundo capítulo de esta lucha interna será en Baréin, a fines de febrero, con las pruebas oficiales de pretemporada. Allí, Colapinto tendrá el primer mano a mano en el modelo 2025 de Alpine contra Doohan a puertas abiertas.