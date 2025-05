Franco Colapinto finalizó en la última posición durante la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. Este resultado replicó su rendimiento de la primera tanda, donde también ocupó el último puesto.

El piloto argentino no logró mejorar su desempeño respecto a la primera práctica. En la segunda sesión, quedó a un segundo y medio del más rápido, Oscar Piastri de McLaren, y a casi un segundo de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien terminó octavo. Esta distancia con Gasly, de doce puestos en la pista, resulta sorprendente, aunque se menciona que el auto de Gasly cuenta con más actualizaciones que el de Colapinto.

El viernes no fue ideal para Colapinto. En la primera tanda, sufrió un principio de incendio en su Alpine. En la segunda, tuvo inconvenientes con la velocidad final. Sin embargo, un punto positivo destacado es que el piloto argentino no cometió errores de manejo. Llevó el auto de principio a fin en ambas prácticas sin un solo rasguño. Hubo un incidente investigado por los comisarios con Isack Hadjar (Racing Bulls), pero no se tuvieron mayores novedades al respecto.

Ante esta situación, los ingenieros y mecánicos de Alpine tendrán que trabajar intensamente en el auto de Colapinto, tal como sucedió el fin de semana anterior en Mónaco. Se aproxima la clasificación y Colapinto necesitará acelerar para mejorar su posición de largada. Tendrá una oportunidad para probar en la tercera práctica libre, programada para las 7:30 (hora de Argentina).

A pesar de los desafíos, hay un dato que invita al optimismo: su ritmo de carrera con tanques llenos fue muy similar al de los pilotos de punta. Estos registros positivos llaman a la esperanza de cara a la carrera del domingo.

En cuanto a los resultados de la segunda práctica, el australiano Oscar Piastri (McLaren) marcó el mejor tiempo con 1:12.760. Fue seguido por el británico George Russell (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).