Colapinto o Aron: Briatore redujo la pelea por el asiento de Alpine a solo dos nombres

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, confirmó que el argentino Franco Colapinto y el estonio Paul Aron son los únicos pilotos considerados para ocupar el segundo asiento del equipo a partir de la temporada 2026. De esta manera, quedaron descartadas las alternativas externas que circulaban en el paddock.

“Está entre Franco y Paul”, declaró el dirigente italiano en una entrevista con el sitio especializado The Race. La decisión se resolverá en función del rendimiento de ambos, sus tiempos en pista y la capacidad de adaptación al trabajo técnico que exige la Fórmula 1.

Briatore reconoció que en un principio tuvo dudas respecto al desempeño de Colapinto, pero destacó que en las últimas competencias mostró una evolución positiva. “Franco llegó con mucha presión. Es un equipo enorme, con mil personas detrás. Al principio le costó, pero ahora se está viendo el progreso”, afirmó.

En cuanto a Aron, valoró su proyección y la solidez exhibida en entrenamientos libres. “Paul es un gran tipo, muy rápido también. Necesito entender qué es lo mejor para el equipo”, sostuvo.

El directivo también se refirió a la actual camada de pilotos de Fórmula 2, a quienes calificó de irregulares, y descartó incorporaciones desde esa categoría. “Uno gana una semana, al otro está 14°. Es muy confuso. Antes, con Hamilton, Alonso o Schumacher, era diferente: dominaban siempre”, explicó.

La definición final, según Briatore, podría demorar “una o dos carreras más”. El proceso de evaluación se centrará en la observación directa del comportamiento en pista y la consistencia de cada piloto.

Con la elección reducida a solo dos opciones, Colapinto y Aron iniciaron la recta decisiva por quedarse con el asiento disponible en Alpine junto a Pierre Gasly de cara a 2026.