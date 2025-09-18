Colapinto vuelve a Bakú: desafío y esperanza en el circuito de sus primeros puntos en F1

El piloto argentino Franco Colapinto, de 21 años, se prepara para su regreso a Bakú, un circuito que no es uno más en el calendario de la Fórmula 1. Hace un año, este trazado lo vio conseguir sus primeros puntos en la máxima categoría, un recuerdo imborrable para el oriundo de Pilar. A pocas horas de volver a subirse al Alpine en Azerbaiyán, Colapinto compartió sus sensaciones, que mezclan confianza y la certeza de que el fin de semana no será sencillo.

Para Colapinto, Bakú es un circuito "muy positivo" en su historia, ya que allí sumó sus primeros puntos y corrió su primera Q3, a pesar de ser su segunda carrera en F1 y de tratarse de un trazado callejero de los más complicados de la temporada. Conducir en un circuito urbano requiere una confianza especial; al no haber margen de error ni escapatoria, es fundamental sentir que el auto responderá a lo que uno quiere. El año pasado, esa confianza la tuvo "bastante rápido", lo que le permitió andar bien sin darse cuenta de lo cerca que estaba de la pared mientras iba más rápido.

Sin embargo, la temporada 2024 presenta un escenario diferente. El auto actual le está costando un poco más en cuanto a la confianza. Colapinto destaca que la clave en estos circuitos es tener esa conexión con el coche, sentirse cómodo y poder empujar en los frenajes sin bloquear las ruedas. Además, la temporada de Alpine no está siendo fácil; el equipo no está en la posición deseada, no suma puntos y se encuentra último en el campeonato. Pese a ello, Colapinto se enfoca en su progreso personal, en estar más cómodo con el auto y ser más consistente, y siente que lo está logrando de a poco.

Consciente de las crecientes expectativas a su alrededor, Colapinto elige evitar el dramatismo y se concentra en lo que puede controlar: mejorar. Admite que no se puede controlar el "ruido externo" o las críticas que surgen cuando las expectativas no se cumplen, pero el equipo está haciendo todo lo posible por mejorar.

El Gran Premio de Azerbaiyán, que marca la decimoséptima fecha del calendario de la Fórmula 1 2025, se disputará este fin de semana en el circuito callejero de Bakú. Franco Colapinto se subirá por undécima vez a uno de los A525 de Alpine, con el anhelo de terminar en el Top 10 por primera vez en la temporada. Si bien reconoce que las largas rectas del trazado complicarán al Alpine, Colapinto asegura que lo intentarán "todo para dar lo mejor" y buscar un buen resultado.

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2025