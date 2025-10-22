Colapinto y Alpine en México: declaraciones, tensión y rumores de un gran anuncio

La Polémica Decisiva en Estados Unidos

El piloto argentino Franco Colapinto, protagonizó uno de los momentos de mayor tensión del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 al optar por desobedecer una orden de equipo y adelantar a su compañero, Pierre Gasly. La maniobra, realizada por el 17° puesto, desató gran controversia en las entrañas de la escudería francesa Alpine.

Tras el suceso, Colapinto rompió el silencio y se expidió sobre la situación, justo en la previa del inicio de las actividades en México.

Las Razones de la Desobediencia

La visión de Colapinto sobre la maniobra, incluso después de recibir la orden de mantenerse detrás, era clara. En Austin, el argentino analizó que lo que hizo "era lo correcto". Explicó que Gasly tenía neumáticos un poco más viejos e iba "un segundo y pico más lento". Además, recordó que él ya había tenido que "dar la posición varias veces en la temporada".

El piloto justificó su decisión como una estrategia defensiva: "Pasarlo fue una forma de defenderme", ya que estaba siendo atacado fuertemente por Bortoleto. Colapinto restó importancia al debate, sentenciando que "Estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas". Cabe destacar que, a lo largo de la temporada, los pilotos de Alpine ya habían cambiado de posición en varias oportunidades, beneficiando tanto a Gasly (en Imola y Azerbaiyán) como al propio Colapinto (en Canadá y Países Bajos), ya sea para buscar puntos o para defenderse de adversarios.

El Reconocimiento Interno y la Mirada al Futuro

Aunque defendió la maniobra tácticamente, el piloto argentino reconoció la situación con la escudería francesa. En un diálogo con la página web de Alpine, Colapinto afirmó que la polémica del domingo "se ha discutido internamente". De forma categórica, el piloto de Pilar enfatizó que "es evidente que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase". Subrayó que están todos juntos y que trabajan con el mismo objetivo, que es seguir mejorando en cada sesión y fin de semana de carreras. Estos dichos representan su primera declaración sobre las órdenes de equipo después de la rueda de prensa inmediatamente posterior a la carrera.

Con la polémica ya discutida, Colapinto anticipó el Gran Premio de México, donde se enfocará en la carrera que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Colapinto señaló que el ambiente en la Ciudad de México "siempre es increíble" y se mostró emocionado por contar con el apoyo del público. Reconoció que la gran altitud del circuito supone "un reto adicional".

Expectativa Máxima: ¿Se Viene un Anuncio?

Mientras el piloto se prepara para las Prácticas Libres 1 del viernes 24 de octubre, el mundo de la Fórmula 1 se mantiene expectante sobre el futuro de Franco Colapinto.

En la previa a la carrera, la escudería francesa y el argentino serán protagonistas de importantes eventos en México. Para el miércoles 22, Alpine tiene programada una conferencia de prensa a las 16 (hora argentina), en la que participarán tanto Colapinto como Gasly.

La expectativa ha crecido porque la F1 recibió un pedido formal por parte de la escudería francesa para realizar un anuncio. Este pedido, sumado a los eventos confirmados, ha generado especulaciones entre los fanáticos de que podría tratarse de la confirmación de Colapinto para la próxima temporada. El argentino asistirá también a un evento de Mercado Libre horas más tarde ese mismo día.