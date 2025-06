Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine, se prepara para el Gran Premio de Canadá, la décima fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de revertir un inicio "difícil" con el equipo de Enstone.

Un inicio complicado con Alpine

El salto de Colapinto a la butaca titular de Alpine, en reemplazo de Jack Doohan, llegó en la séptima carrera de la temporada 2025, el GP de Emilia-Romagna. Desde entonces, el argentino ha enfrentado una serie de desafíos:

GP de Emilia-Romagna: Un accidente en el cierre de la Q1 "dejó hipotecado todo el fin de semana".

GP de Mónaco: Una competencia "aparte", donde es "difícil realizar un análisis".

GP de España: Considerado por Flavio Briatore como la "primera prueba de escrutinio", fue particularmente arduo para Colapinto: Fiabilidad del A525: Sufrió una fuga hidráulica en la primera tanda que le impidió girar y, más tarde, un problema en la transmisión en la clasificación que lo dejó sin chances de buscar un último intento, relegándolo al puesto 18 de largada. Alpine explicó que el auto falló en el peor momento de la qualy. Ritmo inconstante: La carrera fue "tortuosa", sin ritmo, especialmente con los neumáticos medios, y con tiempos de vuelta muy inconstantes. Recién en las últimas vueltas, con cubiertas blandas nuevas, logró un ritmo más rápido. El propio Colapinto reconoció: "Obviamente, no fue lo que queríamos" y "Fue un día complicado, no me es fácil explicar la pérdida". También expresó que fue "una lástima que todo el trabajo se haya ido por un problema".

La autocrítica y el valor del descanso

Con estas tres carreras a cuestas, Franco Colapinto llegó a Canadá para su cuarta participación con Alpine. En conferencia de prensa, el piloto reconoció la dureza de este período: "Fueron difíciles, no fueron como yo esperaba. Imaginaba progresar un poco más después de Imola".

Colapinto enfatizó la dificultad de volver a la Fórmula 1 después de seis carreras sin actividad, especialmente en lo que respecta a la gestión de neumáticos, donde "hay pilotos que aprendieron mucho". Sin embargo, destacó el beneficio del reciente receso: "Por eso creo que fue realmente bueno este descanso, esta semana libre para volver con el equipo, reunirnos y entender los problemas, qué tenemos que hacer mejor, dónde nos faltaba ritmo y dónde puedo mejorar también". El piloto explicó que un "triplete" de carreras es "difícil porque no tienes tiempo suficiente para cambiar las cosas", y que, al estar acostumbrado a algo "tan diferente", no tuvo el tiempo necesario para "reflexionar y aprender y entender exactamente qué tenemos que hacer".

Adaptación a un auto "muy diferente"

Al ser consultado sobre las diferencias entre Alpine y Williams (marca con la que corrió nueve carreras en 2024), Colapinto señaló que son "muy diferentes". Explicó que, cuando llegó a Williams, no había conducido otro coche de F1 y, por lo tanto, no podía compararlo con nada. "Mientras que ahora tengo eso en Alpine y estoy aprendiendo mucho, hay muchas cosas buenas, hay algunas cosas que son diferentes, el coche es muy diferente de conducir también, y simplemente me estoy poniendo al día con eso y tratando de entender cuál es la forma más rápida de hacerlo".

Expectativas para el GP de Canadá: Buscar los puntos

El GP de Canadá marcará la primera vez que Colapinto corra en el semipermanente de Montreal, siendo uno de los seis pilotos en esa situación. Sin embargo, el argentino se mostró optimista: "Sumar puntos sería genial". Agregó que estaría "muy contento" si pueden "obtener un poco más del rendimiento del coche, que estoy seguro de que tiene". El foco principal será "empezar por llegar a donde necesitamos centrarnos en nosotros y luego pensar en el resto".

Colapinto le restó importancia al hecho de no haber girado nunca en el Circuito Gilles Villeneuve: "Creo que tres entrenamientos libres son suficientes para familiarizarte con el circuito". Destacó que el tiempo en los ensayos será "muy útil porque tenemos mucho que probar y necesitamos ese tiempo". Finalmente, el piloto expresó su entusiasmo por el circuito: "Es como un circuito urbano, y eso siempre nos aporta un poco más de emoción como pilotos. Y, al final, manejar un F1 por aquí, en un circuito tan histórico e imponente en la historia del deporte, es genial".