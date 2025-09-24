Dacia Duster Pick-up 2025: la camioneta versátil y económica que conquista Rumanía

Dacia Duster Pick Up: Una nueva opción para el trabajo y ocio

La Dacia Duster se reinventa con su versión Pick Up, manteniendo la popularidad del SUV europeo y sumando una variante pensada para las tareas del campo y aventuras diarias. Conserva la excelente relación calidad-precio que caracteriza a la gama Duster, pero añade funcionalidad con una zona de carga específica.

Diseño funcional y cómodo

El Dacia Duster Pick Up destaca por la eliminación de la carrocería trasera a partir del pilar D, generando una zona de carga revestida en plástico resistente tanto en el suelo como en los laterales. El portón trasero ha sido rediseñado para facilitar el acceso y permitir una mejor utilización del espacio. Además, mantiene la segunda fila de asientos, ofreciendo cuatro plazas, aunque con una capacidad de carga levemente reducida.

Características de la zona de carga

Longitud: 1.050 mm

Ancho: 1.000 mm

Capacidad útil: 430 kg

Incluye dos raíles y cuatro anillas de sujeción

Motorización eficiente y electrificada

La gama Dacia Duster Pick Up está disponible con dos motores electrificados:

Motor TCe micro híbrido de 130 CV, cambio automático y tracción total

Motor Hybrid de 140 CV, cambio automático y tracción delantera

Equipamiento y acabados

Se comercializa en los acabados Expression, Extreme y Journey, con equipamiento igual al del SUV tradicional, garantizando confort y tecnología en cada viaje

Precio y disponibilidad

Ya disponible en Rumanía desde 25.983 euros, la Dacia Duster Pick Up rivaliza como una de las opciones más accesibles y prácticas para el usuario profesional y familiar

