Daniel Ricciardo sufrió un accidente en moto en Australia y fue hospitalizado

El australiano Daniel Ricciardo, expiloto de Fórmula 1 y ganador de ocho Grandes Premios en la categoría, fue hospitalizado en Queensland tras un accidente en motocicleta ocurrido este jueves en la selva tropical de Daintree, al norte de su país.

Según reportes de medios especializados como Planet F1 y RacingNews365, Ricciardo perdió el control de una moto de cross en un terreno irregular y sufrió una caída que le provocó una lesión leve en la clavícula. El expiloto fue trasladado al hospital de Mossman, a unos 50 kilómetros del lugar, donde recibió asistencia médica. Tras las evaluaciones correspondientes, fue dado de alta horas después en buen estado general.

El incidente, que no presentó complicaciones de gravedad, despertó inquietud entre sus seguidores y en el ambiente automovilístico internacional debido a la trayectoria y la popularidad del australiano, quien se retiró de la Fórmula 1 en 2024 tras disputar su última carrera en Singapur.

Ricciardo, de 35 años, inició su carrera en la máxima categoría en 2011 y pasó por equipos como HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault y McLaren. Entre sus logros se destacan siete victorias con Red Bull y la conquista del Gran Premio de Italia 2021 con McLaren. Tras su retiro, el australiano se volcó a proyectos personales vinculados a la moda y la vitivinicultura.

Fuentes cercanas al expiloto confirmaron que la lesión no reviste gravedad y que se encuentra en recuperación.