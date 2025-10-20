La maniobra de desobediencia que sacudió al equipo francés

El Gran Premio de Estados Unidos dejó una gran decepción y malestar en el equipo Alpine, no solo por la falta de resultados, sino por una inesperada maniobra de Franco Colapinto en el cierre de la carrera. El piloto argentino, que terminó en el puesto 17°, decidió ignorar las órdenes directas del equipo y superar a su compañero Pierre Gasly.

El momento de la polémica se dio en la vuelta 55 de 56. Luego de que Isack Hadjar adelantara a Gasly, Colapinto se encontró justo detrás de su compañero. Desde el muro de boxes, el ingeniero Stuart Barlow le solicitó mantener las posiciones. La respuesta del joven piloto fue de incredulidad, transmitiendo por radio: “¡¿Mantener nuestras posiciones?! ¡Pero es lento!”. Acto seguido, Colapinto adelantó a Gasly en la curva 1 y se alejó rápidamente.

La decepción del muro de boxes

El acto de desobediencia fue reprobado públicamente. Steve Nielsen, team principal del equipo francés, se mostró molesto y fue tajante al analizar lo ocurrido. Aunque Nielsen reconoció que el fin de semana en Texas mostró un "pequeño paso adelante" en competitividad respecto a carreras anteriores, enfatizó que existen muchas dudas por analizar.

El director detalló que la estrategia de carrera de Colapinto le permitió alargar su tanda con neumáticos medios para tener una ventaja de gomas hacia el final, alcanzando así a Gasly. Sin embargo, la orden de mantener posiciones fue dada porque el equipo estaba "gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca".

Nielsen fue enfático en la crítica: “Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”. Este cruce entre el piloto y el equipo será analizado "puertas adentro".

Colapinto justificó la agresión en pista

Colapinto explicó posteriormente que la acción era necesaria para la defensa. Argumentó que él tenía mejor ritmo que su compañero y que el sobrepaso fue lo "correcto". El pilarense señaló que Gasly iba "un segundo y pico más lento" o "un segundo y medio más lento" y que la maniobra era lo mejor para la situación, ya que Gabriel Bortoleto venía atacándolo con mucha intensidad.

Tras la acción, Colapinto se afirmó en el 17° lugar, mientras que Gasly cayó al 19° tras ser superado por Bortoleto.

Por su parte, Pierre Gasly evitó entrar en la polémica. En sus declaraciones, el francés coincidió con su compañero en que la prioridad es mejorar el rendimiento general del monoplaza, restándole importancia al conflicto interno: “Somos simplemente demasiado lentos... Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas”, afirmó.

Este episodio puso nuevamente en evidencia la tensión que atraviesa Alpine en una temporada marcada por altibajos, donde la necesidad de resultados choca con la disciplina interna.