Decisión tomada: Alpine ya definió el futuro de Franco Colapinto para 2026

La destacada actuación de Franco Colapinto en su primera temporada como piloto oficial de Alpine habría sido determinante para asegurar su continuidad en la Fórmula 1. Según informó el medio internacional Motorsport, la renovación del contrato del argentino ya estaría acordada y su anuncio podría concretarse en los próximos días.

De acuerdo con la publicación firmada por el periodista Roberto Chinchero, representantes del principal patrocinador del piloto —una reconocida empresa de e-commerce— estuvieron presentes en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México, donde se habrían definido los últimos detalles del nuevo vínculo.

El anuncio, según la información difundida, llegaría antes del próximo fin de semana del Gran Premio de Brasil, completando así la cuenta regresiva de una negociación que se daba por descontada desde hace varias semanas.

La evolución de Colapinto desde su debut en mayo fue uno de los factores clave para la decisión. En poco tiempo logró consolidarse como un piloto competitivo, superar en rendimiento a Jack Doohan y Paul Aron —quien quedó como reserva—, e incluso obtener resultados superiores a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Consultado por la prensa tras la carrera en México, el piloto argentino evitó confirmar el acuerdo, aunque dejó entrever que su futuro podría seguir ligado a la escudería francesa:

“Solo el tiempo lo dirá. No soy el que toma las decisiones, pero estoy trabajando muy bien con el equipo y con los ingenieros. Espero poder correr con más tranquilidad en el futuro”, señaló.

Todo indica que la continuidad de Franco Colapinto en Alpine será cuestión de días para oficializarse, en lo que representaría un paso firme en su consolidación dentro de la Fórmula 1.