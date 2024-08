En una jornada cargada de tensión y adrenalina, el Turismo Carretera vivió un dramático incidente el domingo en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez. Gastón Mazzacane, histórico piloto argentino que compite con un Chevrolet Camaro, protagonizó una escena escalofriante cuando su vehículo comenzó a arder en llamas durante la final de la categoría.

La carrera había transcurrido con normalidad hasta que, al cumplir la segunda vuelta y en la primera curva, el Camaro de Mazzacane comenzó a despender humo y fuego. La visibilidad reducida y la temperatura extrema hicieron que Mazzacane se viera obligado a abandonar la pista con rapidez. En un momento crucial, mientras el fuego se extendía desde la parte trasera del auto hasta el habitáculo, el piloto se dirigió a la zona parquizada con la intención de evacuar su coche.

La situación se volvió aún más crítica cuando las llamas llegaron hasta el asiento de Mazzacane. En un acto de gran valentía, el piloto logró salir del vehículo justo antes de que el equipo de rescate llegara al lugar. Los bomberos trabajaron rápidamente para sofocar el incendio, mientras que la carrera fue neutralizada para permitir la retirada del Camaro siniestrado.

En una entrevista posterior, Mazzacane describió la experiencia como aterradora. “Entrando a Salotto se me prende y no me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes. Pero entrando y durante Salotto se empieza a prender fuego todo”, explicó el piloto.

“Empiezo a sentir una temperatura impresionante y después no veo nada y por eso no puedo salir de la pista, porque tengo todo lleno de humo el habitáculo y no tengo a dónde ir. Sabía que había autos atrás, pero ellos lo estaban viendo”, agregó. Mazzacane también destacó la rapidez con la que tuvo que actuar para evitar un desastre mayor. “No pude agarrar matafuegos ni nada porque si no me quedaba adentro. Es tremenda la imagen desde adentro”, afirmó.

El incendio, afortunadamente, no tuvo consecuencias graves para Mazzacane, quien salió ileso del incidente. El piloto detalló que la parte trasera del auto quedó totalmente destruida por el fuego.

La carrera continuó después del paréntesis, y Juan Martín Trucco se adjudicó la victoria, marcando su primer triunfo tras 206 finales en la categoría. Julián Santero (Ford Mustang) y Agustín Canapino (Chevrolet) completaron el podio, destacándose en una jornada que, a pesar de la tragedia, también ofreció momentos de gran emoción en el automovilismo argentino.