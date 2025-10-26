El piloto de Inglaterra y de Ferrari, Lewis Hamilton, confirmó que regresará a Argentina y reveló cuál será el destino que visitará: la Patagonia. La declaración se produce en el ámbito de la Fórmula 1 (F1), luego de haber obtenido el cuarto puesto en el GP de Estados Unidos y en la previa del Gran Premio de México.

En diálogo con ESPN, Hamilton manifestó su deseo de explorar el sur del país, asegurando: "Quiero conocer la Patagonia. Ese será mi próximo lugar".

Este viaje supone el retorno del corredor al país luego de una visita muy breve que realizó en diciembre de 2022. Aquella ocasión, que tuvo lugar días después de que la Albiceleste se consagrara campeona mundial, tuvo como motivación su viaje a la Antártida. El corredor recordó: "Estuve un solo día. Quiero estar más tiempo en Argentina".

El duelo por Roscoe, su "hijo"

Más allá de sus planes de automovilismo y turismo, Hamilton compartió un lado profundamente personal, al rememorar la reciente pérdida de su perro, Roscoe. El piloto expresó la inmensidad de su dolor, confesando: "Lo extraño tanto. Nunca extrañé tanto a alguien en mi vida".

Roscoe habría cumplido 13 años el viernes anterior a su declaración, y Hamilton reveló que la presencia de su mascota aún se siente en su hogar. El corredor de F1 mantiene la cama y los juguetes de Roscoe en su lugar, viendo "cosas que me recuerdan a él todos los días".

Además, recordó con melancolía las tradiciones que compartía con su perro: "En todas las Navidades iba a la montaña con él y jugamos en la nieve. No tengo eso ahora". Al ser consultado sobre la posibilidad de tener otra mascota, Hamilton fue enfático en la irremplazabilidad de Roscoe: "No puedo reemplazarlo, no es un auto. No puedo simplemente conseguir uno nuevo". El piloto reiteró el profundo lazo que los unía, describiendo a Roscoe: "Él era mi hijo".