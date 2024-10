El futuro de Franco Colapinto no termina en Williams: las chances de seguir como titular en la Fórmula Uno

Lejos de mostrarse tímido fue a cazar imposibles. Tan es así que sumó puntos en su segunda presentación, algo que llamó la atención del mundo del automovilismo.

Colapinto, de 21 años, es el más joven de todos los pilotos titulares. De cara a la temporada próxima, su compañero, Alex Albon, compartirá equipo con el español Carlos Sáinz, pero el rendimiento de Colapinto hace pensar en nuevas posibilidades en otras escuderías.

Una de las chances de Colapinto está en Sauber, que a partir de 2026 será íntegramente de Audi. Sin embargo, María Catarineu, manager del corredor argentino, puso paños fríos en declaraciones a Infobae, al señalar que "aún no hay nada con Sauber ni nadie se comunicó con nosotros".

Por otro lado, la escudería Red Bull elogió a Colapinto y eso, combinado a los rumores que marcó el periodista británico Joe Saward, quien dejó entrever que Sergio 'Checo' Pérez iba a anunciar su retiro de la F1 en el Gran Premio de México, fue un gesto a la distancia para el piloto argentino.

De salir Pérez de Red Bull, abriría un espacio para Colapinto o Sáinz, que hoy tiene contrato hasta 2028. De ocurrir lo segundo, el español liberaría la plaza para que Franco continúe como titular en Wiliams. "Desde hace varios años que vienen ‘retirando’ a Checo Pérez. Tampoco hemos tenido novedades desde allí", le dijo Catarineu a Infobae. De todos modos, señaló que "Red Bull es el equipo campeón del mundo y uno de los mejores de los últimos 20 años, pero por ahora no hemos sido contactados".

De no poder ser titular en 2025, Colapinto quedará como reserva en Williams y estará a disposición en el caso que los pilotos titulares no estén disponibles. "Que no esté corriendo en 2025 no es ninguna angustia. Alonso (Fernando) y Hülkenberg (Nico) estuvieron afuera uno o dos años y luego volvieron y son más grandes. Piastri (Oscar) también debió esperar un año abajo y hoy es figura", agregó Catarineu.

"Estamos trabajando para que Franco esté en la mira de los equipos”, afirmó. Y en caso de que no se de la chance de mantener la titularidad en 2025 avisó que "sé que cuando él vuelva a ser titular se va a quedar definitivamente en la Fórmula 1", apuntó.

Colapinto llevó a cabo dos sesiones de simulador esta semana en la base de Williams en Grove y afrontará otras dos la semana próxima. Luego regresará a Inglaterra y viajará con el equipo a Estados Unidos, donde competirá en el Gran Premio de ese país el 20 de octubre.