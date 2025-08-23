El impactante accidente de Pedro Acosta y el milagro del camarógrafo

El Gran Premio de Hungría de MotoGP estuvo a segundos de presenciar una escena que podría haber sido fatal. Una imagen sorprendente, compartida por MotoGP, reveló cómo uno de sus trabajadores de medios, un camarógrafo, estuvo a punto de ser golpeado por la moto de Pedro Acosta. Lo que comenzó como un instante rutinario de grabación rápidamente se transformó en una situación límite que puso los pelos de punta. Afortunadamente, según informó la categoría, todos los implicados se encuentran en buen estado de salud y la actividad del evento pudo continuar según lo previsto.

El dramático suceso ocurrió durante la segunda sesión de clasificación (Q2) en la rápida curva 8 del circuito de Balaton Park, un punto crítico conocido por su velocidad. El piloto español Pedro Acosta perdió el control de su moto, una KTM RC16 de 157 kilogramos, en esta sección tan comprometida del trazado húngaro. Tras la caída, la moto no se detuvo simplemente en la grava, como suele ser habitual. Por el contrario, se deslizó con una inercia tremenda, rebotó y avanzó sin control. La grava, que normalmente actúa como elemento de frenado, no fue suficiente para detener su trayectoria. La moto siguió avanzando hasta impactar contra una barrera de neumáticos y, en lugar de quedarse allí, salió catapultada por encima de ella, convirtiéndose en un verdadero proyectil.

Esta unidad descontrolada se dirigió directamente hacia Joao, el camarógrafo de televisión de Dorna, quien se encontraba en su puesto de trabajo, ubicado sobre una plataforma de grabación. La trayectoria de la moto lo señalaba a él como un objetivo inevitable, reduciendo todo a un acto instintivo de supervivencia. Sin embargo, la fortuna, la agilidad del trabajador y la presencia del muro de contención evitaron una situación estremecedora. Con una rapidez que el relato describe como impensable en un momento tan extremo, Joao logró esquivar la KTM, evitando un golpe directo que podría haber tenido consecuencias gravísimas.

Acosta, tras su propia caída en pista y al percatarse de lo que acababa de suceder, se levantó rápidamente y se acercó para comprobar el estado del trabajador, reflejando la preocupación humana que trasciende lo meramente deportivo en circunstancias como esta. Este incidente fue calificado como la imagen más impactante de la jornada, y probablemente de todo el fin de semana, en el Gran Premio de Hungría.

En cuanto a otros resultados de la decimocuarta fecha del MotoGP en Balaton Park, Marc Márquez demostró ser imparable al quedarse con la pole position con una vuelta rápida de 1:36.518, logrando así la mejor posición de salida. Además, Márquez fue el ganador de la carrera sprint en Hungría. Pedro Acosta también había liderado una práctica clasificatoria en el mismo GP.